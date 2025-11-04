Film Ryan Reynolds mit Newcomerin Mae Schenk für ‚Eloise‘-Film von Netflix gecastet

Ryan Reynolds - August 2024 - AMC Lincoln Square Theater - It Ends With Us premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2025, 11:00 Uhr

Die Realverfilmung der US-amerikanischen Kinderbücher hat ihre ersten Cast-Mitglieder.

Ryan Reynolds und Mae Schenk werden in Netflix’ Realverfilmung von ‚Eloise‘ die Hauptrollen spielen.

Der ‚Deadpool‘-Star und die Nachwuchsschauspielerin tun sich für die kommende Adaption des Streamingriesen zusammen, die auf dem beliebten Kinderbuch der Autorin Kay Thompson und des Illustrators Hilary Knight basiert. Im Mittelpunkt steht ein freches Mädchen, das im obersten Stockwerk des New Yorker Plaza Hotels lebt.

Hannah Minghella, Leiterin für Animations- und Familienfilme bei Netflix, erklärte in einem Statement: „Eloise wird seit Generationen geliebt – von ihrer ersten Veröffentlichung in den 1950er-Jahren bis heute, wo kein Familienausflug nach New York City ohne einen Zwischenstopp im Plaza komplett ist. Es ist eine Ehre, diese geliebte Figur gemeinsam mit zwei Menschen, die ihren typischen Charme und ihren Schalk teilen – Amy Sherman-Palladino und Ryan Reynolds – in einem mutigen, urkomischen und herzerwärmenden neuen Familienfilm wieder zum Leben zu erwecken.“

‚Gilmore Girls‘-Schöpferin Amy Sherman-Palladino wird bei dem Film Regie führen. Sie schrieb das Drehbuch gemeinsam mit Hannah Marks und Linda Woolverton. Reynolds’ Rolle wird als „originelle, böse Figur“ beschrieben, während Mae Schenk ihr Spielfilmdebüt als Titelheldin Eloise gibt.

Ashley Fox und Johnny Pariseau, Produktionsleiter bei Reynolds’ Firma Maximum Effort, sagten: „Als Amy uns Mae Schenk vorstellte, wussten wir sofort: Sie ist Eloise. Sie hat den Funken, den Witz und genau die richtige Portion Frechheit. Wir freuen uns riesig, sie gemeinsam mit unseren Partnern bei MRC und Netflix der Welt vorzustellen.“ Der Film wird als ein „völlig neues Abenteuer“ auf Grundlage der beliebten Bücher beschrieben, eine offizielle Inhaltsangabe steht jedoch noch aus.

Jonathan Golfman und Brye Adler, Co-Präsidenten von MRC Film, ergänzten: „Wir arbeiten schon seit Langem mit dem Thompson-Nachlass und Handmade Films zusammen, um Eloise den Fans überall zugänglich zu machen. Wir sind begeistert, nun mit Maximum Effort, Amy und Netflix zu kooperieren, um diese geliebte Kinderbuchfigur einem weltweiten Publikum zu präsentieren.“ Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen. Netflix hat sich erst kürzlich die Rechte an dem Projekt gesichert, das sich seit 2020 in Entwicklung befindet.