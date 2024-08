Fashion-Feuerwerk in London Blake Lively begeistert mit fünf Hingucker-Looks an einem Tag US-Schauspielerin Blake Lively ist aktuell auf Promotour für ihren neuen Film „Nur noch ein einziges Mal“. Jeder Auftritt ist dabei ein echter Hingucker. In London entfachte sie ein regelrechtes Fashion-Feuerwerk mit gleich fünf Hammer-Looks an einem Tag.