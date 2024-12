Musik Sabrina Carpenter: American Express presents BST Hyde Park-Auftritt bestätigt

Sabrina Carpenter - A Nonsense Christmas premiere at the Paris Theater on December 5, 2024 - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 11:00 Uhr

Die Musikerin ist als einer der Headliner bei dem Musikfestival bestätigt worden.

Sabrina Carpenter ist als einer der Headliner beim American Express presents BST Hyde Park-Musikfestival bestätigt worden.

Die ,Espresso‘-Künstlerin wird am 5. Juli nächsten Jahres die Great Oak Stage-Bühne des Londoner Veranstaltungsorts betreten und an diesem Tag von den Stars Cairo und beabadoobee begleitet werden.

Weitere Namen sollen zu gegebener Zeit zum Programm hinzugefügt werden. Der Vorverkauf für das Event wird am Freitag (06. Dezember) beginnen, während Sabrinas Arist Fanclub-Vorverkauf am Montag (09. Dezember) startet, bevor der Verkauf am nächsten Mittwoch (11. Dezember) allgemein beginnen wird. Weitere Künstler, die im kommenden Jahr als Headliner bei American Express presents BST Hyde Park auftreten werden, sind Olivia Rodrigo, Zach Bryan, Noah Kahan, Hugh Jackman und Jeff Lynnes ELO, weitere Acts werden bekannt gegeben. Carpenter hatte vor kurzem die „Missverständnisse“ dementiert, dass sie ihre Musik nicht selbst schreiben würde. In einem Interview mit ,CBS Sunday Mornings‘ erzählte die 25-jährige Prominente: „Ich glaube, das größte Missverständnis ist, dass ich meine Musik nicht selber schreiben würde. Ich glaube, dass viele Leute denken, dass ich in meinem Zimmer sitze und am Telefon sitze und keine Lieder schreibe, da ich einen Produzenten und Co-Songwriter habe, die ich liebe.“