Stars Sabrina Carpenter ist ’so abgekoppelt und altmodisch‘

Sabrina Carpenter - Dior Hommes arrivals 2025 - Marechal Aurore/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin kann modernen Technologien nicht unbedingt viel abgewinnen.

Sabrina Carpenter besitzt keinen Fernseher.

Die 26-jährige Sängerin hat offenbart, dass sie keinen Fernseher in ihrer Wohnung hat. Sich selbst beschreibt Sabrina sogar als „abgekoppelt und altmodisch“. Auf die Frage, ob sie ein „TV-Mädchen“ sei, sagte Sabrina dem ‚Interview‘-Magazin: „Nein, bin ich nicht. Ich habe nicht mal einen Fernseher in meiner Wohnung. Es klingt, als wäre ich total abgekoppelt und altmodisch, aber wenn ich hier bin, höre ich einfach nur Musik.“

Sabrina gibt auch zu, dass sie eine „musikalische alte Seele“ ist. Die Popikone erklärte: „Das ist irgendwie alles, was ich kenne, worauf ich höre. Darauf bin ich aufgewachsen. In letzter Zeit habe ich viel von The Blue Nile gehört. Die 70er sind für mich die Zeit, in der ich viele Wohlfühlsongs finde. Natürlich ist meine Liebe zu Bands wie Fleetwood Mac und ABBA grenzenlos, aber ich habe so viel Spaß daran, neue Alben zu entdecken.“ Die junge Musikerin hat in den letzten Jahren großen Erfolg gehabt, aber sie fühlte sich beim Schreiben ihres neuen Albums ‚Man’s Best Friend‘ dennoch nicht unter zusätzlichem Druck. Die blonde Schönheit verriet: „Ich mache das schon lange. Manchmal ist das gut und manchmal schlecht, je nachdem, wie man es sieht. Es gibt die Vorstellung, dass der Druck steigt, sobald man einen bestimmten Punkt erreicht, und dann fängt man an, alles zu überdenken. Ich dachte einfach: ‚Das ist nicht anders als bei meinem letzten Album.‘ Niemand hat mir gesagt, dass ich es zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlichen muss. Wenn ich inspiriert bin, schreibe ich einfach. Man kann schreiben, ohne dass es für etwas Bestimmtes sein muss. Aber wenn man es sich anhört und denkt: ‚Das sollte raus, ich möchte, dass die Leute das hören‘, dann wird das realer. Und genau das ist passiert.“

Nach dem Erfolg ihres letzten Albums ‚Short n‘ Sweet‘ fühlte sich Sabrina tatsächlich „mehr verstanden“. Sie sagte: „Ich hatte so viel Glück, dass die Leute das letzte Album so angenommen haben, wie sie es getan haben. Das hat mich tatsächlich dazu gebracht, mehr zu schreiben, weil ich mich mehr verstanden fühlte. Solange die Songs für mich ehrlich sind, ist das das Wichtigste.“