Musik Sabrina Carpenter: Sie schwärmt von ihrer Kollaboration mit Taylor Swift

Taylor Swift and Sabrina Carpenter - New Orleans eras tour october 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2025, 14:00 Uhr

Die Musikerin verkündete, dass sie wegen ihrer Zusammenarbeit mit dem Star 'völlig ausflippen' würde.

Sabrina Carpenter verkündete, dass sie wegen ihrer Zusammenarbeit mit Taylor Swift „völlig ausflippt“.

Die junge Sängerin ist noch immer außer sich vor Freude. Der Grund: Es wurde gerade bestätigt, dass die ‚Espresso‘-Sängerin die einzige Künstlerin ist, die auf dem neuen Album des 35-jährigen ‚The Life of a Showgirl‘-Stars zu hören sein wird. Die Platte erscheint am 3. Oktober, wie Taylor jetzt persönlich verkündete.

Taylor enthüllte die Titelliste für ihr zwölftes Album Mittwochnacht (13. August) auf Instagram und die 26-jährige Sabrina wird auf dem Track zu hören sein, der die LP abschließt – der namensgebende Song ‚The Life of a Showgirl‘. Auch Sabrina teilte die Neuigkeiten in ihrer Instagram-Story mit und verkündete: „Ich kenne jemanden, der völlig ausflippt, und das bin ich.“

Die ersten sechs Songs des neuen Albums von Swift sind die Tracks ‚The Fate of Ophelia‘, ‚Elizabeth Taylor‘, ‚Opalite‘, ‚Father Figure‘, ‚Eldest Daughter‘ und ‚Ruin The Friendship‘. Für die zweite Hälfte des kommenden Albums hat die Musikerin die Songs ‚Actually Romantic‘, ‚Wi$h Li$t‘, ‚Wood‘, ‚CANCELLED!‘, ‚Honey‘ und ‚The Life of a Showgirl‘ bestätigt. Sabrina hatte Taylor zuvor bei einer Etappe von Swifts ‚Eras‘-Tour unterstützt und lobte ihr Idol schon mehrfach in den höchsten Tönen.