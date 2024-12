Bekannt aus dem Reality-TV Sam Dylan soll der nächste Kandidat im Dschungelcamp sein

Sam Dylan wird als Kandidat für die neue Dschungelcamp-Staffel gehandelt. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 21:16 Uhr

Im Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Wie jedes Jahr laufen die Spekulationen über die Kandidaten heiß. Das neueste Gerücht dreht sich um "Prince Charming"-Bekanntheit Sam Dylan.

Dieser Kandidat könnte für ordentlich Zündstoff im Dschungelcamp sorgen. Am 24. Januar 2025 startet "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" in eine neue Runde. Wie jedes Jahr wird davor heftig über die Kandidaten und Kandidatinnen spekuliert, die sich der Herausforderung im australischen Busch stellen werden. Mit Sam Dylan (33) hat die "Bild"-Zeitung jetzt einen weiteren Namen in den Ring geworfen.

Sam Dylan bringt Trash-TV-Erfahrung mit

Der bunte Vogel ist längst ein alter Hase im Reality-TV – mit dem Dschungelcamp könnte er eine weitere Show auf seiner Liste abhaken. Sam Dylans Fernsehkarriere begann ursprünglich 2019 bei "Prince Charming". Die Liebe fand er dort nicht, dafür bildete es den Startschuss für weitere Show-Teilnahmen: "Kampf der Realitystars", "Promi Big Brother" oder "The 50". 2021 war er bereits in der Corona-Dschungel-Sonderausgabe "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow" zu sehen, wo er im Halbfinale ausschied.

In diesem Jahr war er zudem zusammen mit seinem On-Off-Freund Rafi Rachek (34) Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" und konnte die Show am Ende sogar gewinnen. Aktuell ist er bei "Das große Promi-Büßen" zu sehen. In seinen Shows zeichnet sich Dylan durch seine hohe Streitlust und seine flippige Art aus – als Ruhepol ist er eher nicht bekannt.

Diese Stars sollen auch dabei sein

Zu den weiteren Namen, die die "Bild"-Zeitung vorab enthüllt hat, gehören Schlagersängerin und Stefan-Mross-Ex Anna-Carina Woitschack (32), Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) und die "GZSZ"-Stars Timur Ülker (35) und Nina Bott (46).

Die Zeitschrift "Bunte" spekulierte bereits über die Rekordgagen-Teilnahme von Boris Beckers Ex-Frau Lilly Becker (48), "Unter uns"-Darsteller Lars Steinhöfel (38) und Lars Tönsfeuerborn (34). Letzterer ist für Sam Dylan kein Unbekannter: Beide nahmen an derselben "Prince Charming"-Staffel teil – mit dem Unterschied, dass Tönsfeuerborn das Herz des Prinzen Nicolas Puschmann (33) am Ende gewinnen konnte. Außerdem war er 2021 ebenfalls Kandidat bei der "Dschungelshow".