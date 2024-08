Musik Sam Fender stellt seine neuen Songs ‚People Watching‘ und ‚Nostalgia’s Lie‘ vor

Sam Fender - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2024, 14:00 Uhr

Sam Fender hat bei einem intimen Konzert in Devon zwei neue Songs seines kommenden Albums live vorgestellt.

Der ‚Getting Started‘-Star trat am Samstag (3. August) in den Plymouth Pavilions im Südwesten Englands vor seinem Headliner-Auftritt beim Boardmasters-Festival an diesem Wochenende in Cornwall auf und begeisterte die Konzertbesucher mit seinen neuen Tracks ‚People Watching‘ und ‚Nostalgia’s Lie‘ von seiner kommenden dritten LP.

Nach dem Konzert machte der 30-jährige Star eine Andeutung, dass er schon bald weitere Live-Konzerte spielen wird. Der Musiker verkündete auf seinem Account auf X: „Wow, das ging schnell. Weitere Termine folgen bald x.“ Der Sänger und Gitarrist veröffentlichte seine zweite LP ‚Seventeen Going Under‘ im Jahr 2021, zwei Jahre nach seinem ‚Hypersonic Missiles‘-Debüt, und verriet zuvor, dass er seine nächste Platte nicht „überstürzen“ wollte. In einem Interview gegenüber Sky Arts‘ ‚Johnson and Knopfler’s Music Legends‘ erzählte der Künstler: „Wir haben aufgenommen und aufgenommen und jede Menge Sachen gemacht, aber irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir dachte: ‚Wir müssen das noch nicht rausbringen. Wir müssen das richtig machen.‘ Beim zweiten Album haben wir uns beeilt, und ich dachte: ‚Nein, wir müssen uns Zeit dafür nehmen.‘ Ich möchte mein Bestes geben. Ich möchte es lieber spät und großartig machen als früher und beschissen.“ Der ‚Will We Talk?‘-Hitmacher hatte zuvor darüber gesprochen, dass seine Motivation zum Erfolg durch Mobbing in der Schule ausgelöst wurde.