Film Samuel L. Jackson: Marvel-Filme passierten schneller als gedacht

Samuel L. Jackson - One For The Boys charity event, London - JUN 15 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 10:00 Uhr

Samuel L. Jackson findet es „verrückt“, wie schnell er seinen Neun-Filme-Deal mit Marvel abgeschlossen hat.

Der 75-jährige Schauspieler trat erstmals 2008 als Nick Fury in ‚Iron Man‘ auf und gab zu, dass er damit gerechnet hatte, dass der von ihm unterzeichnete Langzeitvertrag Ewigkeiten dauern würde. Aber schon etwas mehr als ein Jahrzehnt später war er in ‚Captain Marvel‘ von 2019 zum neunten Mal als der Superspion zu sehen.

Jackson erzählte dem ‚GQ‘-Magazin: „Ich wusste, dass ich einen Vertrag über neun Filme hatte. [Der Präsident der Marvel Studios] Kevin Feige sagte: ‚Wir werden euch einen Deal über neun Filme anbieten.‘ Wie lange muss man am Leben bleiben, um neun Filme zu drehen? Es ist nicht der schnellste Prozess der Welt. Ich wusste nicht, dass sie neun Filme in gefühlt etwa zweieinhalb Jahren machen würden. Es ist einfach irgendwie verrückt! Oh Sch***, ich brauche meine Verträge auf. Es hat geklappt.“ Obwohl sein ursprünglicher Vertrag ausläuft, hat der Schauspieler keine Pläne, seine Figur in den Ruhestand zu schicken und war auch in ‚Spider-Man: Far from Home‘ (2019), ‚The Marvels‘ (2023) und seiner eigenen Disney+-Serie ‚Secret Invasion‘ zu sehen.

An anderer Stelle des Interviews, in dem er auf einige seiner ikonischsten Rollen zurückblickte, gab Samuel zu, dass die Studiobosse einen „Haufen Geld“ für Nachdrehs von ‚Snakes on a Plane‘ von 2006 ausgeben mussten, um noch mehr Fluchen hinzuzufügen. Er sagte: „Sie haben versucht, einen jugendfreien Film ab 13 Jahren zu machen, und man kann nur einmal ‚F***‘ oder ‚Sch***‘ darin sagen. Und ich sagte ihnen: ‚Schaut mal, ich muss in diesem Film Motherf**** sagen. Überall in diesem Flugzeug gibt es ****** Schlangen.“ Sie sagen: ‚Aww Sam, komm schon! Nein.‘ Ich sagte, ok, gut. Sie testen den Film und plötzlich müssen wir einen Nachdreh machen. Es hat sie einen Haufen Geld gekostet, die ‚Mother***s‘ zu bekommen.“