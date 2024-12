Stars Sarah Engels: Sie will ihre Kinder im Netz schützen Sarah Engels liebt ihre Kinder und das wissen auch ihre Fans. Die Sängerin war nämlich bisher nie scheu, ihren Nachwuchs auf ihren Social Media-Portalen zu zeigen, und gibt gerne Einblicke in ihr Familienleben mit Ehemann Julian Engels, Sohn Alessio (9) und Tochter Solea (3). Weil das Interesse an ihren Kindern aber immer weiter steigt, will […]