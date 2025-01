Stars Sarah Levy bleibt trotz der Zerstörung hoffnungsvoll

Sarah Levy - Critics Choice 2020 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 09:00 Uhr

Sarah Levy ist untröstlich über den Verlust ihres Hauses bei den Waldbränden in Los Angeles.

Die ,Schitt’s Creek’-Darstellerin hat enthüllt, dass sie ihr Haus verloren hat, das sie mit Ehemann Graham Outerbridge und ihrem zweijährigen Sohn James bewohnte. Sie schrieb auf Instagram: „Oh, mein süßes Zuhause. Mein Herz schmerzt so sehr. Was würde ich dafür geben, den Schlüssel noch einmal in die Haustür gleiten zu hören oder das Babygitter hinter mir klicken zu hören, wenn ich die Wäsche nach oben bringe. Jeden Dienstag die Müllabfuhr zu hören und zu sehen, wie James zum Fenster rennt, um sie zu beobachten. Den Eukalyptus, die Rosen und den Rosmarin zu riechen.“

Die 38-jährige Schauspielerin, die in der beliebten Sitcom die Rolle der Twyla Sands spielte, dachte über ihr Leben in der Nachbarschaft nach, bevor das Feuer in Pacific Palisades ihr Haus zerstörte. Sie fügte hinzu: „Den Nebel am frühen Morgen zu sehen oder die Falken, die über dem Garten aufsteigen, oder das Funkeln der Lichter der Häuser auf der anderen Seite der Schlucht bei Nacht.Täglich Freunde zu treffen, weil die Stadt so klein war. Nebenan nach Baby-Erdbeeren zu suchen. Wie gesegnet wir waren, dass wir unseren Sohn an einem so idyllischen, magischen Ort aufziehen konnten, weit weg von der Hektik L.A.s.“

Sarah bemerkte, dass sie und ihr Mann ihre „ganze Zukunft“ geplant hatten, aber sie bleibt hoffnungsvoll. „Unsere ganze Zukunft liegt vor uns, geplant in unserer kleinen Küche. Zum Glück sind wir alle in Sicherheit, und wenn mich das alles nichts gelehrt hat, dann, dass man jedes noch so kleine Detail seines Lebens zu schätzen weiß“, so Levy weiter.