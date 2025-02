Stars „Schlechter Vater“: Darum denken Jason Kelces Kinder so über ihren Dad

Jason Kelce - Sports Emmy Awards 2024 - Manoli Figetakis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2025, 18:00 Uhr

Jason Kelce hat Schwierigkeiten, seine Kinder dazu zu bringen, neue Dinge auszuprobieren.

Der 37-jährige Star – der mit seiner Frau Kylie die Töchter Wyatt (5), Elliotte (3) und Bennett (23 Monate) hat – zog sich letztes Jahr aus der NFL zurück. Der Familienvater erinnert sich gern daran, dass sein eigener Vater Ed ihn in seiner Kindheit dazu brachte, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Seinen eigenen Kindern kann er diese Begeisterung aber so gar nicht nahebringen und sie halten ihn für einen „schlechten Vater“, weil er es trotzdem versucht.

In seinem ‚New Heights‘-Podcast sagte er: „Ich versuche ständig, meine Kinder dazu zu bringen, Dinge zu tun, weil ich das Gefühl habe, dass das der Weg war, wie ich Ängste überwunden habe. Du gehst einfach hin und tust es und denkst dir: ‚Oh, das ist gar nicht so schlimm.'“ Seine Kinder aber wollen mit der sportlichen Begeisterung ihres Vaters nichts am Hut haben. „Es funktioniert bei meinen Kindern nicht. Sie tun so, als wäre ich ein schlechter Vater, weil ich sie dazu zwinge, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Das gehört zum Vatersein dazu.“

Jason und seine Familie sind in den letzten Jahren in den globalen Fokus geraten, weil sein Bruder und ebenfalls Footballspieler Travis Kelce 2023 mit Popmegastar Taylor Swift zusammenkam. Travis, der den Podcast zusammen mit seinem Bruder aufnimmt, kann die Sport-Abneigung seiner Nichten aber verstehen und respektieren. Sein Bruder eher weniger: „Sie werden schon damit klarkommen. Vertrau mir. Ed Kelce hat das mit mir gemacht. Es wird gut werden.“