Stars Schüsse auf Rihannas Haus: Mutmaßlicher Täterin droht lebenslange Haft

Rihanna attends the Savage X Fenty Celebration of Lavish Lace Debut - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 11:00 Uhr

Am Sonntag wurde auf das Haus der Chartstürmerin in Beverly Hills geschossen - die mutmaßliche Täterin ist gefasst.

Nach den Schüssen auf Rihannas Haus droht der mutmaßlichen Täterin eine lebenslange Haftstrafe.

Die 35-jährige Ivanna Ortiz wurde wegen 14 schwerer Straftaten angeklagt – darunter versuchter Mord, zehn Fälle von Angriff mit einer halbautomatischen Schusswaffe sowie drei Fälle von Schüssen auf ein bewohntes Gebäude oder Wohnmobil. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (8. März) auf dem Anwesen der Musik-Ikone in Beverly Hills, während sie und ihre Familie zu Hause waren. Wie das Magazin ‚People‘ berichtet, heißt es in der Strafanzeige, der Vorfall sei „vorsätzlich, geplant und mit Absicht“ erfolgt. Bei einer Verurteilung in allen 14 Punkten könnte Ortiz zu lebenslanger Haft im Staatsgefängnis verurteilt werden.

Die formelle Anklageverlesung ist für den 25. März angesetzt. In einer Pressemitteilung erklärte der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan J. Hochman: „In einem bewohnten Viertel das Feuer zu eröffnen, ist extrem gefährlich, gefährdet Menschenleben und wird konsequent strafrechtlich verfolgt. Glücklicherweise wurde bei dieser Schießerei niemand verletzt, aber diese rücksichtslose Gewalt wird in unserer Gemeinschaft nicht toleriert.“ Ortiz‘ Anwalt, Pflichtverteidiger Jamarcus Bradford, hatte bei einer Gerichtsanhörung am Dienstag (10. März) zunächst im Namen seiner Mandantin auf nicht schuldig plädiert, dieses jedoch später bis zur Anklageverlesung wieder zurückgezogen.

Rihanna lebt auf dem Anwesen mit ihrem langjährigen Partner A$AP Rocky und ihren Kindern RZA Athelston Mayers (3), Riot Rose Mayers (2) und dem sechs Monate alten Rocki. Ein Insider sagte laut ‚Page Six‘, dass die Sängerin „zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ergreift und sogar ein bevorstehendes Fotoshooting verschoben hat“. Ein anderer Insider erklärte, Rihanna verstehe nicht, warum ihre Familie Ziel des Angriffs geworden sei. Die ‚Disturbia‘-Interpretin sei nach der Attacke mit einem AR-15-Gewehr „völlig außer sich vor Angst“.

Laut ‚Daily Mail‘ hatte die Verdächtige Ivanna Ortiz wenige Tage vor der Schießerei am 23. Februar auf Facebook eine beleidigende Nachricht gegen Rihanna veröffentlicht. Ermittler gehen davon aus, dass Ortiz die Schüsse aus einem weißen Tesla abgegeben hat, bevor sie vom Tatort flüchtete. Die Abteilung für Raub- und Tötungsdelikte des Los Angeles Police Department untersucht den Vorfall.