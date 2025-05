Stars Selena Gomez: Ausschlag nach erstem Kuss mit Benny Blanco

Selena Gomez and Benny Blanco at the Oscars - Avalon - March 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin hat nach ihrem ersten Kuss mit dem Star einen Ausschlag bekommen.

Selena Gomez hat nach ihrem ersten Kuss mit Benny Blanco einen Ausschlag bekommen.

Das verliebte Paar, das sich im Dezember 2024 nach über einem gemeinsamen Jahr verlobte, sprach über ihren ersten Kuss, der gegen Ende ihres zweiten Dates gefallen sei.

Benny verriet in einem Gespräch im ‚Table Manners with Jessie and Lennie Ware‘-Podcast: „Wir saßen im Wohnzimmer auf der Couch und spielten ‚Wir sind uns nicht wirklich fremd‘. Und dann gab es da so eine Aufgabe, in der es hieß: ‚Mach ein Selfie mit deinem Spielpartner.‘ Wir hatten uns schon ein bisschen entspannt und sie legte sich direkt auf meine Brust und machte ein Selfie.“ Der Musiker sagte, dass er Selena daraufhin „sofort geküsst“ habe. Blanco enthüllte: „Kurz darauf sah ich sie an und dachte: ‚Ich muss dieses Mädchen küssen.‘ Und ich habe sie sofort geküsst.“ Und auch die ‚Only Murders In The Building‘-Darstellerin gab zu: „Es war ein sehr schöner Kuss.“ Blanco fügte hinzu: „Ihr Herz begann sofort zu rasen, sie bekam einen Ausschlag im Gesicht und war so nervös.“ Die 32-jährige Sängerin verriet, dass es ihr „ein bisschen peinlich“ gewesen sei, wie nervös sie der Kuss mit ihrem Verlobten machte.