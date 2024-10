Stars Selena Gomez: Keine Gespräche über Geld

Selena Gomez at the 76th Primetime Emmy Awards LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2024, 12:28 Uhr

Die milliardenschwere Sängerin spricht nicht gerne über ihre Finanzen.

Selena Gomez spricht nicht gerne über ihre Finanzen.

Die 32-jährige Sängerin und Schauspielerin soll seit einiger Zeit Milliardärin sein. Ihr großes Vermögen verdankt sie dabei vor allen Dingen dem Erfolg ihrer Kosmetikmarke ‚Rare Beauty‘. Obwohl das Interesse an Selenas Reichtum verständlicherweise riesig ist, findet es die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin laut eigener Aussage „geschmacklos“, über Geld zu sprechen. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erklärte Selena: „Ich bin sehr dankbar. Ich finde es persönlich geschmacklos, Geld zu besprechen. Aber es liegt wirklich alles daran, dass die Menschen diese Produkte kaufen. Sie sind diejenigen, die diesen Traum von mir wahr werden ließen. Ich fühle mich also sehr, sehr geehrt und bin einfach glücklich.“

Ihre Kindheit verbrachte Selena mit ihrer alleinerziehenden Mutter in einer ärmlichen Gegend der Stadt Grand Prairie im US-Bundesstaat Texas. Über ihre Vergangenheit erzählt die Popikone im Interview: „Ich erinnere mich an ungefähr sieben Male, bei denen unser Auto auf der Straße stehen blieb, weil wir kein Geld mehr für Benzin hatten. Meine Mutter gab alles für mich auf und hatte drei Jobs. Ich weiß noch, dass man mir immer sagte, dass andere Leute noch weniger als wir haben, und wir hatten nicht viel. Aber es fühlte sich so an, denn meine Mutter tat immer hundert Millionen Dinge, um mich glücklich zu machen, und wir halfen an Thanksgiving freiwillig in einer Suppenküche aus.“