Stars Selena Gomez: Sie betrachtet Verletzlichkeit als eine Stärke

Selena Gomez - 2024 ELLE Women In Hollywood - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 11:00 Uhr

Selena Gomez findet, dass Verletzlichkeit zu zeigen „eines der stärksten Dinge ist, die man tun kann“.

Die 32-jährige Sängerin sprach in ihrem 2022 erschienenen Dokumentarfilm ,Selena Gomez: My Mind and Me‘ offen über ihre körperliche und geistige Gesundheit und gab jetzt zu, dass sie aufgrund der Veröffentlichung des Projekts etwas nervös gewesen sei.

Die Künstlerin sagte in einem Interview mit ,CBS Sunday Morning‘: „Als ich ihn veröffentlichte, fühlte es sich so wie eine große Erleichterung an, denn ich bin fest davon überzeugt, dass verletzlich zu sein eines der stärksten Dinge ist, die man tun kann. Und das heißt aber nicht, dass man jedem sein Herz ausschütten muss. Aber ich habe diese Entscheidung getroffen, da ich wusste, dass ich nicht die Einzige war, die so fühlte. Und wenn meine Welt bereits für alle da draußen sichtbar war, wollte ich gerne meinen Teil der Geschichte erzählen.“ 2022 gründete die ,Rare‘-Hitmacherin den Rare Impact Fund, eine Wohltätigkeitsorganisation, die jungen Menschen hilft, die unter psychischen Problemen leiden. Gomez hatte das Projekt vor kurzem als „das Sahnehäubchen auf allem“ bezeichnet.