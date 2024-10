Stars Selena Gomez: Sie kehrt in die Zauberer-Welt heim

Selena Gomez - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 09:00 Uhr

Selena Gomez hat ihre Rückkehr zu ‚Wizards of Waverly Place‘ mit einer Heimkehr verglichen.

Die 32-jährige Schauspielerin spielte zwischen 2007 und 2012 die Rolle der Alex Russo in der erfolgreichen Sitcom des Disney Channel und Selena genoss es nun, auch an der neuen Fortsetzung beteiligt zu sein.

Die brünette Schönheit erzählte dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es fühlte sich an, als würde man nach Hause kommen.“ Selena liebte es auch, für die Fortsetzung wieder mit David Henrie – ihrem ehemaligen Co-Star – zusammen zu arbeiten. Sie teilte mit: „Es war so lustig, denn als ich es meiner Mutter zeigte, starb sie buchstäblich vor Lachen. Sie sagte: ‚Ihr beide habt es einfach immer noch drauf.‘ Denn ich denke, wir bringen das in einander zum Vorschein.“ Selena war aber entschlossen, auch die junge Besetzung der Serie zu unterstützen. Sie sagte: „Ich denke, das Einzige, was ich geben kann, ist die Liebe und Unterstützung, die sie in dieser Zeit brauchen werden, weil es hoffentlich eine lebensverändernde Erfahrung ist.“

Seit ihrer Kindheit beim Disney Channel hat Selena nicht nur musikalisch großen Erfolg gefeiert, sondern auch mit ihrer Marke Rare Beauty. Die Schauspielerin gab kürzlich zu, dass sie „so stolz“ auf das sei, was sie geschaffen habe. Der ‚Only Murders in the Building‘-Star gründete das Kosmetikunternehmen im Jahr 2020 mit dem Ziel, Inklusion zu fördern und Initiativen und Aufklärung über psychische Gesundheit zu fördern, und Selena ist begeistert von dem, was sie in so kurzer Zeit erreicht hat. Die Schauspielerin, die mit dem Plattenproduzenten Benny Blanco zusammen ist, sagte gegenüber ‚People‘: „Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich mit meiner Zeit mache.“ Selena ist stolz darauf, dass sie anderen Menschen helfen konnte, sich „weniger allein zu fühlen“. Sie sagte: „Wir haben mit Rare eine Community aufgebaut und darauf bin ich so stolz. Wir hoffen, dass wir den Menschen geholfen haben, sich weniger allein zu fühlen, und das war alles, was wir je erreichen wollten.“