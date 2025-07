Stars Neue Stars von ‚Only Murders In The Building‘ werden Staffel fünf ‚prägen‘

Bang Showbiz | 16.07.2025, 17:00 Uhr

Renée Zellweger, Christoph Waltz und Logan Lerman werden die neue Staffel von ‚Only Murders In The Building‘ „prägen“.

Das Schauspieltrio stößt zum Cast der beliebten Disney+-Krimikomödie und wird an der Seite der Hauptdarsteller Martin Short, Steve Martin und Selena Gomez zu sehen sein. Ein Disney-Manager hat jetzt Großes angekündigt.

Craig Erwich – Präsident der Disney Television Group, zuständig für ABC und Hulu Originals – sagte gegenüber ‚Deadline‘: „Die Serie hat sich jedes Jahr neu erfunden – mit neuen Charakteren und neuen Geheimnissen. Dieses Jahr nimmt sie eine ganz andere Seite von New York City in den Fokus, was den Leuten, glaube ich, sehr gefallen wird – es gibt einige Rückkehrer im Cast, aber auch neue Stars.“ Logan Lerman, Renée Zellweger und Christoph Waltz sollen dabei unter den Neuankömmlingen das Trio bilden, das die neue Staffel „definieren“ werde. Erwich verspricht: „Es ist wirklich, wirklich lustig.“

Am Dienstag (15. Juli) setzte ‚Only Murders‘ seinen Erfolg mit sieben weiteren Nominierungen bei den Primetime Emmy Awards fort – darunter die vierte Nominierung in Folge als ‚Outstanding Comedy Series‘. Craig fügte hinzu: „Es ist unglaublich, dass ‚Only Murders‘ jedes einzelne Jahr nominiert wurde, seit es ins Rennen ging. Vielleicht gewöhnt man sich in gewisser Weise daran, aber es sollte jedes Jahr als neue Leistung gewürdigt werden.“

Meryl Streep wird in der fünften Staffel ebenfalls zurückkehren, nachdem sie in Staffel drei als erfolglose Schauspielerin Loretta Durkin eingeführt wurde. Co-Schöpfer John Hoffman hat bereits seine Begeisterung darüber geäußert, Meryl und Co-Star Martin gemeinsam beim Dreh zu beobachten. Er sagte gegenüber ‚Decider‘: „Weißt du, es war eine der unerwartetsten Wendungen, aber ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Gott.‘ Als ich Meryl besser kennenlernte, wie ich Marty kannte, und als ich die beiden in Staffel drei zusammenarbeiten sah – es war einfach unglaublich. Sie haben mich gegenseitig vor der Kamera und abseits davon auf jede erdenkliche Weise begeistert.“