Royal kommt leger in Sneakern Selfie Time! Prinz William und die Promis feiern beim Earthshot Prize

Prinz William (2.v.l.) posierte gerne für das von Winnie Harlow festgehaltene Selfie. (jom/spot)

SpotOn News | 07.11.2024, 09:13 Uhr

Prinz William hat sich bei der Verleihung des Earthshot Prize besonders nahbar gezeigt. Der Royal, der zu dem Event in besonderen Turnschuhen kam, machte auf der Bühne mit den Promi-Gästen zahlreiche Selfies.

Prinz William (42) hat am 6. November die Verleihung des Earthshot Prize Environmental Award in Kapstadt beehrt. Seit 2021 unterstützt er damit Projekte, die sich für die Umwelt einsetzen. Für die Verleihung hat er sich prominente Gäste an die Seite geholt.

Wie Bilder der Verleihung zeigen, posierte der Royal unter anderem mit "Germany's next Topmodel"-Chefjurorin Heidi Klum (51), die nach ihrer Halloween-Party in New York direkt nach Südafrika gejettet war, sowie Model Winnie Harlow (30) und Schauspielerin Nina Dobrev (35) für Selfies. Ein Erinnerungsbild mit dem Besuch aus London gab es auch für Rugby-Spieler Tendai Mtawarira (39), Schauspieler Billy Porter (55), Umweltschützer Robert Irwin (20) und Schauspielerin Nomzamo Mbatha (34).

Nachhaltige Sneaker

Der britische Thronfolger, der ohne seine Familie zu der Veranstaltung kam, fiel auf dem "grünen" Teppich der Verleihung auch mit seinem Outfit auf. Zu seinem umweltfreundlichen Look, der dem Thema des Abends entsprach, gehörten laut "Page Six" ein graues Sakko, das aus einem Vintage-Laden in London stammen soll, und weiße Sneaker. Die nachhaltigen Turnschuhe von Purified Shoes, dessen Materialpartner einer der Earthshot-Finalisten war, sind plastikfrei und biologisch abbaubar.

Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtete, überraschte William bereits zuvor bei einer Rede bei seinem Südafrika-Besuch mit einem besonderen Kleidungsstück: Der Prinz von Wales trug eine gepunktete Krawatte, die dem Bericht zufolge aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird und umgerechnet rund 50 Euro kostet.