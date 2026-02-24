Film ‚Send Help‘-Regisseur Sam Raimi verrät seinen schlimmsten Job

Sam Raimi - Send Help - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 19:00 Uhr

Sam Raimis schlimmster Job war es, Waschmaschinen und Matratzen zu „gruseligen Leuten an unheimlichen Orten“ zu liefern.

Der 66-jährige Filmemacher machte sich mit dem Kultklassiker ‚The Evil Dead‘ aus dem Jahr 1981 einen Namen, dem zwei Fortsetzungen folgten. Weitere kritische und kommerzielle Erfolge wie ‚Darkman‘ (1990), ‚The Quick and the Dead‘ (1995) und die ‚Spider-Man‘-Trilogie aus den 2000er-Jahren mit Tobey Maguire als Netzschwinger gehören zu seiner Vita.

Bevor er Filmemacher wurde, arbeitete Sam allerdings in einem Lager und lieferte Haushaltsgeräte aus. Die körperliche Arbeit habe ihn nicht gestört, sagte er – doch die seltsamen Häuser und Menschen, mit denen er täglich zu tun hatte, hätten den Job unerträglich gemacht. Im Interview mit der Website ‚Dread Central‘ sagte er: „Mein erster Job war es, Waschmaschinen und Matratzen aus einem Lager zu verladen und zu den Leuten nach Hause zu bringen. In diesen Häusern passierten immer unerwartete Dinge – seltsame Situationen oder unglaubliche Freundlichkeit.“ Er erinnert sich zum Beispiel, wie ihm eine Frau ihre Weinreben zeigte, die über einem kleinen Plastiktisch im Garten rankten. „Es war wunderschön, und sie war so stolz darauf und machte mir selbstgemachten Kaffee.“ Aber es gab auch Negativbeispiele: „Dieser Job hatte auch seine Schrecken. Ich meine, man traf gruselige Menschen an unheimlichen Orten, wo sie dich eigentlich gar nicht treffen wollten.“

Sams neuer Film heißt ‚Send Help‘ und erzählt vom Überlebenskampf der Finanzstrategin und Survival-Enthusiastin Linda Liddle – gespielt von Rachel McAdams –, die nach einem Flugzeugabsturz mit ihrem Nepo-Baby-Chef Bradley Preston (Dylan O’Brien) auf einer einsamen Insel strandet. Obwohl er ihr eine Beförderung versprochen hatte, will er sie zugunsten seines Golfplatz-Freundeskreises loswerden. Raimi gibt zu, dass Lindas zermürbender Job und ihre Hintergrundgeschichte Parallelen zur Figur Christine Brown (Alison Lohman) aus seinem Horrorfilm ‚Drag Me To Hell‘ (2009) aufweisen – beide Filme sollen das Publikum gleichzeitig erschrecken und zum Lachen bringen.