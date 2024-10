Stars Seth Rogen: Freundschaft zu James Franco ist kaputt

Bang Showbiz | 29.10.2024, 09:00 Uhr

Seth Rogen hält seine Freundschaft mit James Franco für irreparabel.

Der 42-jährige Star genoss jahrelang eine äußerst erfolgreiche Partnerschaft mit James (46) und schuf gemeinsam Filme wie ‘Pineapple Express’, ‘Das ist das Ende’ und ‘Sausage Party – Es geht um die Wurst’ – doch ihre Freundschaft zerbrach, nachdem James von einer Reihe von Frauen sexuell unangemessenes Verhalten vorgeworfen wurde. Ein Insider sagte gegenüber ‘DailyMail.com‘: „Es gibt keine Welt, in der Seth jemals wieder mit James Franco befreundet sein wird. Die Freundschaft und die Arbeit, die sie zusammen gemacht haben, war erstaunlich, aber Seth musste sich von James trennen, um in seinem eigenen Leben und seiner Karriere voranzukommen. Seth möchte nicht mit jemandem in Verbindung gebracht werden, dem schreckliche Dinge vorgeworfen werden. Er musste James auf kaltem Wege loswerden, was sehr schmerzhaft war.“

James gestand kürzlich, dass er denkt, dass seine Freundschaft mit Seth „vorbei“ ist. Der Hollywood-Star, der 2021 eine Abfindung in Höhe von 2,2 Millionen Euro für sexuelles Fehlverhalten zahlen musste, sagte gegenüber ‘Variety’: „Ich habe nicht mit Seth gesprochen. Ich liebe Seth, wir hatten 20 tolle Jahre zusammen, aber ich denke, es ist vorbei. Und das nicht, weil ich es nicht versucht habe. Ich habe ihm gesagt, wie viel er mir bedeutet hat.“

Franco ist in den letzten Jahren von Hollywood gemieden worden. Der Schauspieler schätzt es jedoch, dass er immer noch in der Lage ist, im Filmgeschäft zu arbeiten.