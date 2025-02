Musik Shania Twain: „Bereit“ für Arbeit an neuer Musik

Shania Twain - Glastonbury 2024 - Credit: Justin Ng/Retna/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2025, 14:00 Uhr

Shania Twain verriet, dass sie „bereit“ dazu sei, neue Musik aufzunehmen.

Die ‚You’re Still the One‘-Musikerin ist der Star des neuen Super-Bowl-Werbespots von Coffee Mate für das Cold Foam Creamer-Produkt, für das Twain den Werbesong ‚Gimme Cold Foam‘ singt.

Die Arbeit an dem Projekt soll in Shania den Drang geweckt haben, ins Aufnahmestudio zurückzukehren. Die Sängerin erzählte in einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘: „Es hat mir Spaß gemacht, den Cold Foam-Werbespot zu drehen, denn das ist der neueste Song, den ich aufgenommen habe, und es hat mich gereizt. Ich dachte mir: ‚OK, ja, ich bin bereit, loszulegen und neue Musik aufzunehmen.'“ Die Künstlerin fügte über ihren ironischen Song hinzu: „Es ist einfach ein richtig toller Bop-Song und er bleibt einem im Kopf. Das ist einer dieser verrückten Songs, die einem einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen, also wusste ich schon, dass das einfach ein Volltreffer sein wird.“ Die Musikerin plant zudem, sich auf die Arbeit an ihrem neuen Album zu konzentrieren, nachdem sie ihre Las Vegas-Künstlerresidenz ‚Come On Over – All The Hits‘ am 8. Februar beendet.