Musik Shawn Mendes über die schwierige Zeit nach seiner abgesagten Welttournee 2022

Shawn Mendes - March 2023 - Avalon - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 14:02 Uhr

Shawn Mendes erzählte, dass er seinen Sinn im Leben verlor, nachdem er seine Welttournee 2022 abgesagt hatte.

Der ‚Treat You Better‘-Sänger führte sein Comeback mit einem intimen Auftritt im Londoner Theatre Royal Drury Lane am Dienstag (13. August) fort und sprach dort über seinen fragilen mentalen Zustand, wegen dem er sich damals dazu entschied, seine Welttournee vor zwei Jahren nach sieben Shows abzusagen.

Shawn erzählte bei dem Konzert gegenüber seinen Fans: „Ich kam nach L.A. zurück und dachte mir: ‚Ich habe keine Ahnung, wer ich bin und was ich mit mir anfangen soll.‘ Ich habe nicht wirklich gesungen, ich habe nicht wirklich Gitarre gespielt.“ Mendes wurde als Teenager mit Hits wie ‚In My Blood‘ und ‚Stitches‘ zum Weltstar und sprach zuvor über die Einsamkeit und Angst, die das Rampenlicht mit sich bringen kann. Der 26-jährige Hitmacher enthüllte: „Was mir so eine Angst gemacht hat, ist dieses Gefühl gewesen, alleine zu sein … in einer Situation, in der alles auf meinen Schultern lastete. Es wird schwer, wenn man alles auf seinen Schultern trägt, (aber) in letzter Zeit wird mir langsam klar, dass es viele Leute gibt, auf die ich mich verlassen kann.“ Das Konzert in London ist eine von Shawns mehreren ‚For My Friends and Family Only‘-Shows gewesen, bei denen sein neues Album ‚Shawn‘ vorgestellt wurde, das am 18. Oktober erscheint.