Stars Sieg beim ESC-Vorentscheid: Sarah Engels zeigt sich überwältigt

Sarah Engels attends the kinderTag in Berlin Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin reflektiert über ihren Triumph beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contests.

Sarah Engels hat den ESC-Vorentscheid gewonnen – so geht es der Sängerin jetzt.

Am Samstagabend (28. Februar) setzte sich die ehemalige DSDS-Kandidatin mit ihrem Titel ‚Fire‘ im deutschen Finale gegen acht andere Bewerber durch. Mit der feurigen Nummer wird sie Deutschland am 16. Mai in Wien vertreten. Auf Instagram teilte Sarah ihre persönlichen Höhepunkte des Abends und zeigte sich überwältigt von dem Triumph.

„Ich kann es immer noch kaum in Worte fassen… Ich habe tatsächlich den ESC für Deutschland gewonnen und darf mein Land beim Eurovision Song Contest 2026 vertreten. Was für eine unglaubliche Ehre. Was für ein Gefühl“, schwärmte die Influencerin. Für Sarah war es schon lange ein Traum, Teil des ESC zu sein. „So viele Jahre Arbeit, so viele Emotionen — und plötzlich steht man da und realisiert: Das passiert gerade wirklich“, enthüllte sie. „Die letzten Stunden waren einfach überwältigend.“

Sie habe unzählige Nachrichten erhalten und sei noch dabei, alles zu verarbeiten. Ihre 1,8 Millionen Follower will Sarah nun regelmäßig mit Einblicken in die ESC-Vorbereitungen versorgen. „Diese Reise bedeutet mir unglaublich viel, und ich kann es kaum erwarten, alles, was jetzt kommt, mit euch zu erleben und die Eindrücke der letzten Tage mit euch zu teilen“, kündigte sie an. Abschließend bedankte sich die Musical-Darstellerin für die Unterstützung ihrer Community. „Danke, dass ihr immer hinter mir steht. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen“, betonte sie.

Angst vor einer möglichen ESC-Pleite hat die 33-Jährige nicht. „Ich lebe nur einmal und sage mir: Warum soll ich Angst haben, irgendwas zu riskieren?“, betonte sie im Gespräch mit ‚Bild‘. „Angst ist die falsche Einstellung.“ Sarah werde ihr Bestes für Deutschland geben, aber wolle auch Spaß haben.