Stars Sienna Miller erwartet zweites Kind mit Oli Green

Sienna Miller - Getty - Gareth Cattermole - Fashion Awards - London - December 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin zeigte bei den Fashion Awards in London stolz ihre Babykugel.

Sienna Miller ist wieder schwanger.

Die 43-jährige Schauspielerin präsentierte ihren wachsenden Babybauch am Montagabend (1. Dezember) auf dem roten Teppich der Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London. Die blonde Schönheit – die bereits eine Tochter mit ihrem Freund Oli Green sowie Tochter Marlowe (13) mit Ex-Partner Tom Sturridge hat – trug bei dem glamourösen Event in der britischen Hauptstadt ein durchsichtiges weißes Kleid über einem weißen Slip.

Sienna – die ihre Karriere als Model begann, bevor sie sich der Schauspielerei zuwandte – hat sich bislang nicht öffentlich zu ihrer dritten Schwangerschaft geäußert. Allerdings verriet sie in einem vergangenen Interview, dass sie ihre Eizellen einfrieren ließ, um ihre Fruchtbarkeit für die Zukunft abzusichern. Die ‚American Sniper‘-Darstellerin gab zu, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlte, noch mehr Kinder zu bekommen, solange es biologisch möglich war.

Im Gespräch mit dem britischen ‚Elle‘-Magazin erklärte Sienna 2022: „Die Biologie ist unglaublich grausam gegenüber Frauen in ihren [30ern] – das ist die Überschrift, oder das war es zumindest für mich. Dann wurde ich 40 und ließ ein paar Eizellen einfrieren.“ Das habe für sie extrem viel Druck rausgenommen: „Nachdem ich so sehr darauf fixiert war, ein weiteres Baby zu bekommen, denke ich jetzt: Wenn es passiert, passiert es.“

Sienna war in ihren 20ern in einer viel beachteten Beziehung mit Jude Law. Die Schauspielerin gab zu, dass ihr Leben heute kaum wiederzuerkennen sei. Sie könne „kaum glauben“, was sie in ihren jüngeren Jahren erlebt habe. „Es fühlt sich an wie das Leben einer anderen Person. Ich kann es besuchen und betrachten, aber es fühlt sich nicht wie mein eigenes Leben an“, gestand Sienna. Mit dem 28-jährigen Oli ist der Filmstar seit 2022 zusammen.