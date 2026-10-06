Stars Simu Liu heiratet seine Verlobte Allison Hsu in Frankreich

Simu Liu - Allison Hsu - 2025 - credit Kristin Callahan/Everett Collection/Everett/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 09:00 Uhr

'Avengers: Doomsday'-Darsteller Simu Liu hat seine Verlobte Allison Hsu in Frankreich geheiratet – etwas mehr als ein Jahr, nachdem sich das Paar in Paris verlobt hatte.

Simu Liu hat seine Verlobte Allison Hsu geheiratet.

Der ‚Avengers: Doomsday‘-Star und die Digital-Marketing-Managerin haben sich am vergangenen Wochenende in Frankreich das Jawort gegeben, wie Insider gegenüber ‚TMZ‘ bestätigten. Simu und Allison – die erstmals im September 2022 miteinander in Verbindung gebracht wurden – sind mit Frankreich bestens vertraut. Im Mai 2025 hatten sie sich in Paris verlobt. Der ‚Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings‘-Darsteller machte Allison einen Heiratsantrag und verkündete später in den sozialen Medien ihre Verlobung. Zu einer Reihe von Fotos, auf denen Allisons funkelnder Verlobungsring zu sehen ist, schrieb Simu auf Instagram: „Wir für immer.“

Auf den Fotos ist das verliebte Paar zu sehen, wie es sich vor dem Eiffelturm umarmt. In einem separaten Beitrag schrieb Simu: „Von Wochenenden in Paris über Tagesausflüge nach Palm Springs und langen Nächten am Set bis hin zu Nachmittagen auf der Couch und allem dazwischen – ich entscheide mich für immer und ewig für dich.“ Allison antwortete: „Ich liebe dich, Verlobter!“

Simu, der vor allem für seine Rolle als Shang-Chi im Marvel Cinematic Universe bekannt ist, erhielt zahlreiche Glückwünsche von Freunden aus dem Showbusiness. Florence Pugh, die im Marvel Cinematic Universe Yelena Belova spielt, kommentierte: „Ahhhh wie wundervoll! Ich schicke euch beiden ganz viel Liebe.“ John Legend schrieb schlicht: „Herzlichen Glückwunsch!“ Musikstar Finneas gratulierte dem frisch verheirateten Paar ebenfalls und erklärte: „Jaaaaa, herzlichen Glückwunsch!“

2023 sprach Simu über seine Beziehung mit Allison und gab zu, dass er nach ihrem Kennenlernen ein Gefühl der Erleichterung verspürt habe. „Es ist dieses Gefühl von: ‚Ach ja, es gibt das also wirklich.'“, verriet er gegenüber ‚People‘. „Man beginnt zu denken: Okay, vielleicht wurde ich einfach darauf programmiert, etwas zu wollen, das gar nicht existiert, oder ich habe unrealistische Erwartungen.“ Der Star verriet außerdem, dass er eines Tages gerne Kinder mit Allison hätte. „Ich wäre überrascht, wenn ich in zehn Jahren nicht Vater wäre“, sagte er.