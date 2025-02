Musik Elton John zertrümmert iPad: Wutanfall im Studio mit Brandi Carlile Sir Elton John „zertrümmerte sein iPad“ und sagte seiner Freundin und Kollaborateurin Brandi Carlile, sie solle sich „verpissen“, während sie an ihrem neuen Album arbeiteten. Der 77-jährige Musikstar und die 43-jährige Sängerin sind langjährige Weggefährten und hatten sich zuletzt wieder zusammengeschlossen, um die Platte ‚Who Believes In Angels?‘ aufzunehmen, das am 4. April veröffentlicht wird. […]