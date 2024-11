Stars Sir Michael Caine: Er erinnert an Quincy Jones

Sir Michael Caine at The Great Escaper premiere at BFI Southbank in London - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 16:00 Uhr

Sir Michael Caine hat seinem „himmlischen Zwilling“ Quincy Jones Tribut gezollt.

Der ,Charlie staubt Millionen ab‘-Schauspieler verriet, dass er „das Glück hatte, den legendären Musikproduzenten gekannt zu haben“, der am Sonntag (3. November) im Alter von 91 Jahren verstarb, weil der Musiker ein „wunderbarer und einzigartiger“ Mensch war.

Michael verkündete auf seinem Account auf X: „Mein himmlischer Zwilling Quincy ist ein Titan in der Musikwelt gewesen. Er war ein wunderbarer und einzigartiger Mensch, ich hatte das Glück, ihn gekannt zu haben.“ Musiker Billy Bragg gab zu, dass ihm erst nach dem Tod des „genialen“ Produzenten bewusst wurde, dass dieser am Soundtrack von ,Charlie staubt Millionen ab’ mitgearbeitet hatte. Bragg erklärte: „Quincy Jones hat während seiner langen Karriere so viel fantastische Musik produziert, aber ich wusste gar nicht, dass er auch für den Soundtrack von ,Charlie staubt Millionen ab‘ verantwortlich war! Hier ist ein großartiges Beispiel seiner genialen Produktion und seines Arrangements. Auf Wiedersehen, Sir.“ Die Grammy-Preisträgerin Victoria Monet würdigte Jones als eine ihrer „größten Inspirationen“, teilte eine Reihe von Emojis mit gebrochenem Herzen und schrieb auf X: „An eine meiner größten Inspirationen! Quincy, ich liebe dich so sehr!!! Dein Vermächtnis wird für immer und ewig weiterleben. Der Himmel hat mit dir definitiv ein Upgrade bekommen.“ Und auch Hootie and the Blowfish-Frontmann Darius Rucker erinnerte sich an Quincy als einen der „Allzeit-Größten“.