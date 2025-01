Film Sir Ridley Scott: Er musste die ,Der Blade Runner’-Geldgeber von Harrison Ford überzeugen

Sir Ridley Scott - October 2023 - Getty Images - Deadline Contenders Film BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher erklärte, dass er die Geldgeber von dem Film davon überzeugen musste, dass der Schauspieler ein großer Star werden würde.

Sir Ridley Scott erklärte, dass er die Geldgeber von ,Der Blade Runner‘ davon überzeugen musste, dass Harrison Ford ein großer Star werden würde.

Der 87-jährige Filmemacher hatte den 82-jährigen Schauspieler im Jahr 1982 als seinen Hauptdarsteller in dem Science-Fiction-Film besetzt, nachdem der Darsteller in der Rolle des Han Solo in ,Star Wars‘ debütierte.

Die Geldgeber des Films seien sich zunächst nicht sicher gewesen, wer Ford war. Scott erzählte in einem Interview mit dem ,GQ‘-Magazin: „Harrison Ford ist kein Star gewesen. Er hatte gerade den Millennium Falcon in ‚Star Wars‘ geflogen. Ich erinnere mich daran, wie meine Geldgeber fragten: ‚Wer zum Teufel ist Harrison Ford?‘ Und ich meinte: ‚Das werden Sie herausfinden.‘ Harry wurde mein Hauptdarsteller.“ Scott verriet, dass die Arbeit an der ,Blade Runner‘-Welt zahlreiche Tiefen mit sich gebracht habe: „Bei ‚Blade Runner‘ habe ich eine ganz neue Welt erfunden. Ich verbrachte fünf Monate mit einem sehr guten Autor, Hampton Fancher, der tatsächlich ein Stück schrieb, das auf dem Roman ‚Träumen Androiden von elektrischen Schafen?‘ basiert. Ich habe das Buch gelesen und fand, dass sie ersten 20 Seiten 90 Geschichten enthielten und es zu komplex war. Hampton schrieb diese wunderschöne Geschichte, die in einer Wohnung spielt. Ich habe die Dialoge gemocht, aber ich wollte wissen, was geschieht, wenn er aus der Tür geht.“