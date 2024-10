Film ‚Smile 2‘-Regisseur: Besetzung von Ray Nicholson ist eine Hommage an ‚The Shining‘

Ray Nicholson at the Smile 2 - US Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 16:00 Uhr

Der Regisseur erzählte, dass er den Star „voll und ganz“ als eine Hommage an den Horrorfilm engagierte.

‚Smile 2‘-Regisseur Parker Finn erzählte, dass er Ray Nicholson „voll und ganz“ als eine Hommage an ‚The Shining‘ engagierte.

Der 32-jährige Schauspieler, der der Sohn der Hollywood-Legende Jack Nicholson ist, spielt die Hauptrolle in der neu erschienenen Fortsetzung des Horrorfilms, wobei der 37-jährige Filmemacher jetzt enthüllte, dass er Ray absichtlich verpflichtet habe, um dem gruseligen Klassiker seines Vaters aus dem Jahr 1980 Tribut zu zollen.

Der Filmemacher verriet in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich glaube, dass ich immer versuche, auf ‚The Shining‘ zu verweisen. Ray hat für diese Rolle vorgesprochen. Sein Vorsprechen war so stark. Natürlich ist Jack Nicholson einer meiner Lieblingsschauspieler aller Zeiten. Ich liebe es, dass Ray sehr starke Gene hat, und sein Lächeln ließ mich sofort denken: ‚Oh mein Gott, es ist so, als würde ich einen jungen Jack ansehen.‘ Was mich echt beeindruckt hat, war, wie gut er in die bösartige, aber charmante Rolle schlüpfen konnte, die er in dem Film spielt. Er konnte wieder dieses Gefühl hervorrufen, dass ich wirklich, wirklich nervös bin, aber ein Teil davon fasziniert mich auch.” ‚Smile 2‘ handelt vom Pop-Megastar Skye Riley (Naomi Scott), deren Leben aus den Fugen gerät, nachdem eine böse Macht die Gestalt ihres ehemaligen Partners Paul (Nicholson) annimmt und sie verfolgt.