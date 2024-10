Film ‚Smile 2‘-Regisseur über die Zukunft des Horror-Franchise

Parker Finn at Smile 2 premiere in London - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2024, 16:00 Uhr

Der Regisseur des Horrorfilms ist der Meinung, dass das Franchise „alle möglichen unterschiedlichen Geschichten erzählen“ könne.

Parker Finn, der Regisseur von ‚Smile 2‘, ist der Meinung, dass das Horror-Franchise „alle möglichen unterschiedlichen Geschichten erzählen“ könne.

Der 37-jährige Drehbuchautor und Filmemacher, der auch den Originalfilm von 2022 geschrieben hat und bei beiden Filmen die Regie führte, setzt große Hoffnungen in die gruselige Filmreihe.

Finn erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Es gibt so viele spannende Wege, die ‚Smile – Siehst du es auch?‘ einschlagen könnte. Wir müssen abwarten, wie das Publikum auf ‚Smile 2‘ reagiert, aber ich denke, das ist das Tolle an ‚Smile‘: Es gibt die Möglichkeit, alle möglichen unterschiedlichen Geschichten zu erzählen und uns selbst in verschiedene Welten zu versetzen, die ‚Smile‘ eröffnet.“ Für den zweiten Film dreht sich die Geschichte um den fiktiven Popstar Skye Riley, was eine Idee sei, von der Finn wie „besessen“ war: „Im ersten Monat, als ich damit anfing, über eine Fortsetzung nachzudenken, habe ich jede Idee, die mir einfiel, sofort wieder verworfen, da ich dachte, wenn sie mir so schnell einfällt, dann muss sie zu offensichtlich sein. Ich liebe die Welt des Pop. Ich bin fasziniert von einigen dieser Frauen – diesen Persönlichkeiten da draußen, von dem, was die wahre Person hinter dieser Samtrobe ist. Und eines Tages bin ich irgendwie über diese Idee des Mega-Popstars Skye Riley gestolpert, ich war einfach elektrisiert und wie besessen davon.“