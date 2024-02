Stars Snoop Dogg: Trauriger Abschied von jüngerem Bruder

Snoop Dogg - MTV Video Music Awards 2022 - Newark, NJ - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2024, 12:00 Uhr

Snoop Doggs Bruder Bing Worthington ist im Alter von 44 Jahren gestorben.

Der 52-jährige Rap-Star hat in den sozialen Medien den Tod seines Bruders bekannt gegeben und ihm Tribut gezollt. Neben Throwback-Fotos, auf denen Snoop gemeinsam mit seinem Bruder zu sehen ist, schrieb der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heißt, auf Instagram nur den Namen seines Bruders und setzte als Emojis Tränen, eine weiße Taube und betende Hände dazu.

In einem anderen Post sagte Snoop auf der Foto-Sharing-Plattform: „@badabing33 hat uns immer zum Lachen gebracht.“ Auch hier stehen ein Herz und Tränen hinter dem Beitrag. Der Musiker deutet auch an, dass sein Bruder nun wieder bei seiner Mom sei. Er bezieht sich damit auf Beverly Tate, ihre verstorbene Mutter, die 2021 im Alter von 70 Jahren starb. Außerdem teilte Snoop ein Foto von Bing und seiner Mutter zusammen.

Snoop Dogg und sein Bruder arbeiteten im Laufe der Jahre an verschiedenen Projekten zusammen. Aber Bing gab zuvor zu, dass er es mochte, „ein Mysterium“ zu sein und sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Im Gespräch mit ‚Vice‘ erklärte Bing 2016: „Ich habe viele Dinge mit Snoop gemacht, wie Dogg [Cadillac] DeVilles, Dogg Skateboards, was auch immer. Ich habe mir viele tolle Konzepte ausgedacht. Außerdem habe ich viel mit Snoop auf Tour gearbeitet und im Grunde genommen die Alben zusammengestellt, also mache ich das schon seit Jahren.“ Bing war selbst Mitglied der Musikgruppe Lifestyle, fühlte sich aber eigentlich eher in der Geschäftswelt zu Hause. Er erzählte: „Mein Typ war ein großartiger Rapper und ich war ein großartiger Rapper, aber ich dachte mir: ‚Warum arbeite ich an der Musik? Ich sollte mich um die ganze geschäftliche Seite dieser Sache kümmern.‘ Ich liebe es, Leute zu treffen, über Geschäfte zu sprechen, das hat mich in Schwung gebracht. Dadurch fühlte ich mich wie ein anderer Mensch.“