Bang Showbiz | 05.12.2025, 18:00 Uhr

So geht es Bushido nach der Trennung.

Bushido meldet sich erstmals öffentlich nach dem angekündigten Beziehungs-Aus mit Anna-Maria Ferchichi zu Wort.

In der aktuellen Podcastfolge von ‚Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi‘ spricht der Rapper darüber, seit wann die räumliche Trennung besteht und wie sein Alltag heute aussieht. Demnach lebt Bushido seit Anfang September nicht mehr mit seiner Noch-Ehefrau und den sieben gemeinsamen Kindern unter einem Dach. Er beschreibt im Podcast-Talk unter anderem, wie schwer der Neubeginn für ihn war: „Da war das dann so, dass ich schon nicht mehr zu Hause geschlafen habe. Und das war am Anfang natürlich schwer, weil ich habe mir so ein paar Apartments angeguckt und man kriegt ja auch jetzt nicht sofort irgendwas.“ Anfangs sei er zunächst übergangsweise in ein möbliertes Apartment gezogen, doch seit Ende Oktober hat der ‚Mephisto‘-Interpret seine eigenen vier Wände.

Auch über die Gründe für die Trennung sprechen Bushido und Anna-Maria offen. Bereits seit 2024 habe es Probleme in der Ehe gegeben. Bushidos Tour, während der die achtfache Mutter alleine mit den Kids in Dubai blieb, sei dabei ein Wendepunkt gewesen, der das Verhältnis der beiden nachhaltig veränderte. Nach seiner Rückkehr habe sich ihr Alltag auseinandergelebt, die Distanz wuchs, das gemeinsame Fundament wankte. Bushido und Anna-Maria hätten sich schlichtweg „aus den Augen verloren“, betonen sie im RTL+-Podcast.

Den Schlüsselmoment, der letztendlich zur Trennung führte, hatte die Influencerin bereits im ‚Exclusiv‘-Interview mit Frauke Ludowig beschrieben. „Ich hatte eine Kooperation vergessen. Unsere Jungs hatten Kumpels im Haus und ich habe denen versprochen, dass wir jetzt Minigolf spielen gehen“, erinnerte sich Anna-Maria. Als sie Bushido darum bat, sich spontan um die Kinder zu kümmern, habe dieser abweisend reagiert: „Er dreht sich auf der Treppe um, sagt ‚Nö‘, geht hoch, legt sich ins Bett und macht Mittagsschlaf.“ Die fehlende Unterstützung ihres Partners habe Anna-Maria gezeigt, dass ihre Ehe vor dem Aus stehe. Ganz wollen die beiden die Hoffnung jedoch noch nicht aufgeben, wie Anna-Maria verriet: „Wir fangen jetzt eine Paartherapie an, und dann muss man das zusammen durchleben und eben schauen.“