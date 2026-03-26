Film Sophie Rundle deutet ‚unendliche Möglichkeiten‘ für weitere ‚Peaky Blinders‘-Filme an

Sophie Rundle - 2023 - Avalon - The Diplomat premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2026, 18:00 Uhr

Die 'Peaky Blinders'-Darstellerin ist der Meinung, dass das Franchise "noch viele Leben vor sich hat".

Sophie Rundle glaubt, dass es „unendliche Möglichkeiten“ für weitere ‚Peaky Blinders‘-Filme gibt.

Die 37-jährige Schauspielerin hat kürzlich ihre Rolle als Ada Thorne im neuen Film ‚Peaky Blinders: The Immortal Man‘ – dem ersten Film basierend auf der erfolgreichen TV-Serie – wieder aufgenommen. Sie ist überzeugt, dass das Franchise „noch viele Leben vor sich hat“. In der Sendung ‚This Morning‘ erklärte Rundle: „Steven Knight, der das Ganze geschrieben hat, hat diese komplette Welt erschaffen, und die Fans haben sie aufgegriffen und weitergeführt.“

Mit Blick auf die Zukunft ergänzte die Britin: „Dieser Film definiert eine bestimmte Ära von ‚Peaky Blinders‘, und was daraus als Nächstes wird … es gibt unendliche Möglichkeiten. Im 20. Jahrhundert gibt es eine unglaubliche Kulisse, um solche Figuren und die Welten, in die sie eintreten, zu erkunden.“ Im Prinzip könne man die Geschichte im ‚Peaky Blinders‘-Universum stetig weiterspinnen: „Es kann einfach immer weitergehen.“

Im Film ist Rundle an der Seite von Cillian Murphy zu sehen, der erneut ihren Bruder und Gangster Tommy Shelby verkörpert. Zu den weiteren Darstellern gehören Barry Keoghan, Rebecca Ferguson und Tim Roth. Rundle ist der Meinung, dass die Verantwortlichen von ‚Peaky Blinders‘ die „perfekten Leute“ für die Filmwelt ausgewählt haben. Obwohl sie Ada bereits seit dem Start der Serie im Jahr 2013 spielt, arbeitet Rundle eigenen Angaben zufolge „immer noch daran“, den Birmingham-Akzent ihrer Figur zu perfektionieren.

Sie fügte hinzu: „Der Akzent ist zeitweise überall auf den britischen Inseln und darüber hinaus gelandet. Man denkt dann: ‚Oh, jetzt habe ich ihn komplett verloren.‘ Wir haben vieles in Liverpool gedreht, was wirklich verwirrend war – all diese unterschiedlichen Akzente.“ Die Serie habe den Akzent international wirklich bekannt gemacht. „Wir haben fantastische Akzente im Vereinigten Königreich“, betonte Rundle. „Aber ja … nach 13 Jahren arbeite ich immer noch daran.“

Rundle lobte außerdem Murphys „außergewöhnliche“ Darstellung von Tommy. „Es gab viele Diskussionen darüber, wer Tommy Shelby hätte sein können. Aber dass Cillian ihn spielt, hebt das Ganze auf ein anderes Niveau. Er hat diese außergewöhnliche Ruhe“, schwärmte sie.