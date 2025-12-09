Film ‚Spider-Man: Brand New Day‘ erhält großes Produktionsupdate

Tom Holland - Spider-Man: Brand New Day teaser - Sony Pictures - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 14:00 Uhr

Die Dreharbeiten zu ‚Spider-Man: Brand New Day‘ sind abgeschlossen.

Der kommende Marvel/Sony-Blockbuster bringt Tom Hollands Wandkrabbler erstmals seit ‚Spider-Man: No Way Home‘ (2021) zurück auf die Leinwand. Ziyi Cao, Assistentin von Regisseur Destin Daniel Cretton, bestätigte nun, dass die 128-tägigen Dreharbeiten zu ‚Brand New Day‘ beendet sind. In einem inzwischen gelöschten Social-Media-Beitrag schrieb Cao: „Das Wrappen ist immer so emotional. Als jemand, der sehr schlecht im Abschiednehmen ist, bin ich noch geblieben… [und] habe viele Menschen umarmt.“

Die Hauptdreharbeiten begannen am 1. August 2025 in Glasgow, Schottland. Dort drehte das Team einige actionreiche Szenen, in denen Spidey offenbar Schurken verfolgt, die in Trucks unterwegs sind. Anschließend zog die Produktion in die Leavesden Studios in Watford, Nordwest-London, um. Im September kam es kurzzeitig zu einer Drehpause, nachdem Holland am Set eine „leichte Gehirnerschütterung“ erlitt.

Neben Tom Holland kehren auch Zendaya als Michelle Jones-Watson und Jacob Batalon als Ned Leeds zurück. Der Film, der am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen soll, wird außerdem Jon Bernthal als The Punisher, Mark Ruffalo als Hulk, Michael Mando als Scorpion und Marvin Jones III als Tombstone zeigen. Auch ‚Stranger Things‘-Star Sadie Sink und Liza Colon-Zayas aus ‚The Bear‘ sind für ‚Spider-Man: Brand New Day‘ bestätigt, haben aber bisher nicht verraten, welche Rollen sie übernehmen.

Die offizielle Synopsis lautet: „Nachdem die Welt seinen Namen vergessen hat, beginnt Peter Parker (Holland) ein neues Kapitel in seinem Leben – zwischen College, Teilzeitjob und seiner Verantwortung als freundlicher Spider-Man aus der Nachbarschaft von New York. Doch als eine mysteriöse Macht beginnt, die Stadt von innen heraus zu bedrohen, befindet sich Peter zwischen mächtigen Gegnern, alten Hinterlassenschaften und unerwarteten Verbündeten. Während Schatten aus der Vergangenheit seine Gegenwart einholen, muss er neu definieren, was es wirklich bedeutet, ein Held zu sein – ganz allein.“ Marvel Studios-Chef Kevin Feige hatte zuvor angedeutet, dass Hollands Peter Parker in ‚Brand New Day‘ ein „richtiger Spider-Man“ werden wird.