Musik Stevie Nicks: Sie schrieb ‚The Lighthouse‘ nach Roe-Wade-Urteil

Bang Showbiz | 27.09.2024, 10:00 Uhr

Stevie Nicks schrieb ihren neuen Song ‚The Lighthouse‘ als Pro-Choice-Hymne, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das Roe v. Wade-Urteil wieder aufgehoben hatte.

Die 76-jährige Fleetwood Mac-Ikone veröffentlichte den Track – ihre erste Solo-Single seit vier Jahren – am Freitag (27. September). Stevie verriet nun, dass sie 2022 dazu inspiriert wurde, ihn zu schreiben, kurz nachdem das Gericht das bahnbrechende Urteil aufgehoben hatte, das Frauen das verfassungsmäßige Recht auf eine Abtreibung einräumte.

Stevie sagte zu ‚People‘: „Ich fand es sehr traurig, mit 76 Jahren zu sehen, wie uns Roe v. Wade weggenommen wurde. Vor zwei Jahren, als mir klar wurde, welche Folgen das für die Frauenrechte haben würde, die verschwinden, habe ich viele Nachrichten geschaut, und ich war wie ein Schwamm – es ist einfach in mich eingedrungen. Eines Morgens wachte ich auf… und ich schreibe nie, wenn ich morgens aufwache. Und plötzlich dachte ich: ‚Ich habe meine Narben, ich habe meine Narben.‘ Also schnappte ich mir einfach mein Notizbuch und fing an, das ganze Ding zu schreiben. Es war ein langes Gedicht und ich wusste nicht, was für ein Lied das sein würde. Ich fand ein Instrumental, das ich liebte, und innerhalb von zwei oder drei Tagen hatte ich den Song aufgenommen. Ich habe die Stimme nie neu gemacht – es ist eine Originalstimme – und ich habe zwei Jahre gebraucht.“

Der Text des Songs lautet: „Schließe nicht deine Augen und hoffe auf das Beste / Die Dunkelheit ist da draußen / Das Licht geht schnell / Bis zu den letzten Stunden / Dein Leben hat sich für immer verändert / Und alle Rechte, die du gestern hattest / Werden dir genommen / Und jetzt hast du Angst / Du solltest Angst haben.“ Stevie hatte zuvor erklärt, dass sie gezwungen gewesen wäre, Fleetwood Mac zu verlassen, wenn sie 1979 nicht selbst eine ungewollte Schwangerschaft hätte beenden können. Im Jahr 2020 sagte sie der Zeitung ‚Guardian‘: „Wenn ich diese Abtreibung nicht gehabt hätte, bin ich mir ziemlich sicher, dass es kein Fleetwood Mac gegeben hätte. Es ist einfach unmöglich, dass ich damals ein Kind hätte bekommen können, wenn ich so hart gearbeitet habe, wie wir ständig gearbeitet haben. Und es gab eine Menge Drogen, ich habe viele Drogen genommen … Ich hätte gehen müssen.“