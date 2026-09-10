Stars Suki Waterhouse würde ihrer Tochter gerne mit einem ‚Nepo-Baby‘-Bonus den Einstieg ins Showgeschäft erleichtern

Suki Waterhouse - 2026 ASCAP Pop Music Awards Celebration - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2026, 09:00 Uhr

Suki Waterhouse und Robert Pattinson haben zusammen eine zweijährige Tochter.

Suki Waterhouse würde ihrer Tochter gerne dabei helfen, ins Showbusiness einzusteigen – falls sie das möchte.

Die britische Sängerin hat mit ihrem Verlobten Robert Pattinson eine zweijährige Tochter, deren Name bislang nicht öffentlich bekannt ist. Auf die Frage, ob sie ihrer Tochter von einer Karriere in der Unterhaltungsbranche abraten würde, antwortete Suki lachend gegenüber dem Magazin ‚Nylon‘: „Warum sollte ich davon abraten? Ich würde ihr den totalen Nepo-Baby-Bonus verschaffen.“ Anschließend ergänzte sie selbstironisch: „Oh nein. Warum habe ich das nicht einfach für mich behalten?“

Die beiden Schauspieler sind seit 2018 zusammen. Seit der Geburt ihrer Tochter im März 2024 fühle sich ihre Beziehung zu dem ‚Die Odyssee‘-Darsteller wieder „neu“ an. Im Mai erklärte Suki gegenüber ‚Variety‘, dass die Zeit nach der Geburt von inneren Konflikten und intensiven Hormonschwankungen geprägt gewesen sei. Gleichzeitig habe sie wieder mehr Vertrauen in sich selbst gewonnen: „Es war, als hätte ich wieder an mich selbst geglaubt und als wäre ich auch wieder … Ich möchte nicht sagen, dass ich mich wieder in meinen Partner verliebt habe, weil es so klingt, als wäre ich vorher nicht mehr verliebt gewesen, und das war ich nie. Aber es ist auch eine neue Beziehung.“

Die ‚Daisy Jones and the Six‘-Darstellerin fügte hinzu: „Die alte Beziehung, die man hatte, ist gewissermaßen ausgelöscht, und nun baut man eine neue auf und feiert irgendwie die Schönheit darin – so nach dem Motto: Wir haben das überstanden.“ Suki erklärte außerdem, warum das Paar beschlossen habe, das Leben seiner Tochter „so privat wie möglich“ zu halten. „Man möchte nicht, dass jemand sein Kind auf der Straße erkennt; das ist auch eine Frage der Sicherheit“, sagte sie. „Was, wenn sie eine richtig coole Wissenschaftlerin werden möchte? In 20 Jahren werden wir sehen, ob sie irgendetwas in der Öffentlichkeit machen möchte.“ Allerdings sei die Kleine „leider ziemlich theatralisch“.