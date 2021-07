Surferlegende Robby Naish kommt ins Kino: Was für eine Karriere!

02.07.2021 21:15 Uhr

In seiner einzigartigen Karriere, die sich über vier Jahrzehnte spannt, gehört Robby Naish zu den Pionieren, die den Wassersport immer wieder neu erfanden.

Aktivitäten wie Windsurfen, Kitesurfen, Stand Up Paddling und Foil Surfing, die einst nur eine Nische für wenige waren, sind durch ihn zu Sportarten geworden, die sich in der weltweiten Sportgemeinschaft durchgesetzt und Millionen von Fans gefunden haben.

Im Laufe seiner Karriere hat Naish 24 Weltmeistertitel erworben.

Die längste Welle der Welt

Seine lebenslange Mission, etwas zu erreichen, was noch keinem vor ihm gelang, führt ihn nun zu seiner jüngsten Unternehmung. Der Oscar-nominierte Filmemacher Joe Berlinger („Metallica – Some Kind of Monster“) begleitet den legendären Surfer auf seiner Reise quer über den Globus mit dem Ziel, die längste Welle der Welt zu meistern. Dabei kommt ganz unerwartet auch Naishs verletztliche Seite – als Sportler, als Mentor und auch als Vater – zum Vorschein.

Robby Naish muß Rückschlag einstecken

Denn „The Longest Wave“ ist mehr als nur ein Sportfilm. Er zeigt nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Hürden, die der legendäre Sportler Naish außerhalb seines Berufs meistern muss – ein schwieriger Balanceakt.

Nur wenige Wochen, bevor der erste Versuch, die längste Welle zu reiten, starten soll, zog Naish sich beim Surfen einen Beckenbruch zu – ein Unfall, der leicht auch hätte tödlich enden können.

Privat ein Auf und Ab

Während Naish gleichzeitig eine schwierige Scheidung und finanzielle Schwierigkeiten bewältigen muss, nimmt sein Ziel, aufs Wasser zurückzukehren, neue Bedeutung für ihn an: Das Durcheinander in seinem Privatleben und sein ungebremster Ehrgeiz, als Profi Leistung abzuliefern, treiben ihn an, den ohnehin schon hohen Wetteinsatz, mit dem Naish von je her gespielt hat, noch einmal zu erhöhen. Das Ergebnis ist ein sehr persönliches Porträt von Siegeswillen und Hingabe, von sportlichen Triumphen und Momenten der Selbstfindung.

Ja, in Naishs Geschichte stecken universelle Themen, die alle Aspekte unseres Lebens betreffen.

Ein schonungsloses Filmporträt

„The Longest Wave“ bietet einen seltenen Einblick, was einen Spitzensportler antreibt, der alles daran setzt, sich ans Limit zu bringen, körperlich wie auch mental. Mit einer Mischung aus persönlichen Interviews und adrenalingetränkten Actionsequenzen, bietet der Film weitaus mehr als sensationelle Sport-Actionszenen; es ist ein schonungsloses Porträt eines der größten Athleten der Welt, das bis in die Tiefe erkundet, was ihn zum Champion und zu dem Mann machte, der er heute ist.

Um zu so einer Legende zu werden, braucht man ein Leben lang. Kinostart ist der 2. Juli.