Stars Sydney Sweeney: Dank ‚Euphoria‘ fühlt sie sich selbstbewusst in ihrem Körper

Sydney Sweeney - 41st Santa Barbara International Film Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2026, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin lernte dank der erfolgreichen Serie, ihre Oberweite anzunehmen.

Sydney Sweeney fühlte sich wegen ihrer großen Oberweite lange Zeit unwohl in ihrem Körper – bis sie in ‚Euphoria‘ mitspielte.

Die 28-jährige Schauspielerin verbrachte ihre Teenagerjahre damit, ihren Körper „verstecken“ zu wollen. Doch ihre Rolle als Cassie in der HBO-Dramaserie half ihr zu erkennen, wie kraftvoll es sein kann, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen. Im Interview mit ‚Us Weekly‘ enthüllte sie: „Ich bin mit Brüsten aufgewachsen. In der sechsten Klasse trug ich schon 32DD – und ich habe mich nie selbstbewusst gefühlt.“ In Deutschland entspricht das einer BH-Größe von 70E.

„Ich hatte nie etwas, in dem ich mich wirklich wohlfühlte, und wollte mich einfach nur verstecken“, gestand Sydney. „Erst als ich Cassie in ‚Euphoria‘ gespielt habe, wurde mir klar, dass es eigentlich etwas Kraftvolles ist, selbstbewusst zu sein.“ Durch die Rolle habe sie erkannt, wie „unglaublich“ Körper eigentlich seien. „Wir sollten sie annehmen und uns wirklich wohl in unserer Haut fühlen“, betonte die blonde Schönheit.

Nachdem sie lange Schwierigkeiten hatte, passende Unterwäsche für ihre kurvige Figur zu finden, entschloss sich Sydney schließlich, ihre eigene Lingerie-Marke Syrn zu gründen. „Ich dachte immer: ‚Das passt nicht richtig. Ich bekomme nicht den Halt, den ich möchte. Die Träger schneiden in meine Schultern oder es juckt und rutscht hoch'“, schilderte sie. Irgendwann habe sie ein Pinterest-Board mit unzähligen Inspirationsfotos erstellt. „Und dann haben wir es umgesetzt“, fügte der Star hinzu.

Die ‚The Housemaid‘-Darstellerin gab außerdem zu, dass sie früher über eine Brustverkleinerung nachgedacht habe. Bereits 2023 sagte sie im Interview mit ‚Glamour‘: „In der Highschool habe ich mich wegen der Größe meiner Brüste unwohl gefühlt und immer gesagt, dass ich mit 18 eine Brust-OP machen lasse, um sie zu verkleinern.“ Heute sei Sydney jedoch „sehr froh“, dass sie sich nicht dafür entschieden hat. „Ich mag sie – sie sind meine besten Freundinnen“, so die Schauspielerin.