Film Sydney Sweeney und Amanda Seyfried: Rollen in ‚The Housemaid‘

Sydney Sweeney - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2024, 12:00 Uhr

Die Stars haben sich der Besetzung des neuen Thrillers angeschlossen.

Sydney Sweeney und Amanda Seyfried haben sich der Besetzung von ‚The Housemaid‘ angeschlossen.

Die Schauspielerinnen spielen in dem neuen Thriller mit, bei dem Paul Feig für Lionsgate die Regie führen wird.

Der kommende Film basiert auf dem Bestseller-Roman von Freida McFadden, das Drehbuch ist von Rebecca Sonnenshine adaptiert worden. Sydney und Amanda werden als ausführende Produzenten fungieren und auch Feig und Laura Fischer produzieren ebenfalls. In dem neuen Film wird Sweeney Millie spielen, eine Frau, die sich durchschlägt und dankbar für einen Neuanfang als Hausmädchen für das wohlhabende Paar Nina (Seyfried) und Andrew ist. Doch schon bald muss sie feststellen, dass die Geheimnisse der Familie viel gefährlicher sind als ihre eigenen. Adam Fogelson, der Vorsitzende der Lionsgate Motion Picture Group, verkündete in einem Statement: „Ich freue mich sehr, dass ‚The Housemaid‘ zu unserem kommenden Filmprogramm gehört. Ein großartiger Filmemacher und eine großartige Besetzung mit einem großartigen Drehbuch von einem großartigen Buch adaptiert sind ein toller Ausgangspunkt. Meine bisherigen Arbeitserfahrungen mit Paul und Amanda waren einfach spektakulär, und Sydney ist so talentiert und überzeugend, wie man nur sein kann.”