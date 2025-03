Musik Tate McRae geschockt: ‚Schreckliche Songs‘ wurden geleakt

Tate McRae - IHeartRadio 93.3 FLZ's Jingle Ball 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2025, 16:00 Uhr

Von Tate McRae sind einige „schreckliche Songs“ durchgesickert.

Die 21-jährige Sängerin hat in den letzten Jahren große Erfolge gefeiert und Anfang des Jahres mit ihrem Album ‚So Close to What‘ die Charts angeführt. Jetzt verriet sie aber, dass einige ihrer früheren Arbeiten nun zu ihrer Überraschung ihren Weg ins Internet gefunden haben.

In der ‚Wired‘-Kolumne des ‚Daily Star‘ wird sie mit den Worten zitiert: „Alles von mir wird geleakt, jeder Song, den ich geschrieben habe, als ich 14 oder 15 war – schreckliche Songs, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie das Licht der Welt erblicken würden.“

Die ‚Greedy‘ Hitmacherin scheint jedoch nicht allzu beunruhigt zu sein und hatte mehr als 70 Tracks zur Auswahl für ihr Album, als sie zugab, dass alles, was zu der Branche dazugehört, es für sie „wert“ sei. Sie fügte hinzu: „Ich habe so viel Glück, dass ich die ganze Zeit meine besten Freunde in meinem Team habe. Ich weine vor Lachen 24/7. Das ist es, was es wirklich wert ist.“

Tate hat eine Reihe von Karriereambitionen, die sie unbedingt erreichen möchte, darunter einen Auftritt bei den MTV Video Music Awards (VMAs), nachdem sie im Laufe der Jahre gesehen hat, wie „alle ihre Idole“ das Gleiche getan haben. Sie erzählte ‚Pride‘: „Ich habe immer Dinge, die ich im Visier habe. Ich bin ein sehr zielorientierter Mensch. Manchmal denke ich, dass ich ein wenig hellsichtig bin. Ich bin wirklich gut darin, zu manifestieren! Ich würde sterben, um bei den VMAs aufzutreten. Das ist etwas, was ich all meinen Idolen seit so vielen Jahren zusehe.“ Diese spezielle Leistung ist etwas, das Tate sich schon immer gewünscht habe. „Meine ideale Performance ist eine perfekte Balance aus Tanz, Outfit, Gesang und musikalischem Arrangement. Wenn sie alle perfekt ausbalanciert sind, ist das meine ideale Leistung.“