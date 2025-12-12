Stars Tate McRae: Zu viel Aufmerksamkeit

Tate McRae fühlte sich von der öffentlichen Aufmerksamkeit, der sie ausgesetzt war, überwältigt.

Die 22-jährige Sängerin trennte sich im Juli nach etwa einem Jahr Beziehung von The Kid Laroi, und McRae gibt zu, dass sie Schwierigkeiten hatte, mit der Aufmerksamkeit umzugehen, die ihr daraufhin zuteil wurde.

Sie erzählte dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Es war wirklich beängstigend und überwältigend, ich würde niemals so über das Leben meiner Freunde sprechen. Ich habe nicht erkannt, wie sehr es mich beeinflussen würde, wenn die Öffentlichkeit mein Privatleben kennt – denn niemand kennt jemals die ganze Geschichte. Ich hasse es auch, wenn Leute eine Situation schlechter darstellen, als sie ist. Aber ich musste erkennen, dass er Songs schreiben wird und ich Songs schreiben werde, und das ist unsere Art, uns auszudrücken. Das ist unsere Kunst, das ist unser Job. Und sobald es veröffentlicht ist, gehört es mir nicht mehr.“

McRae gibt zu, dass Ruhm und Aufmerksamkeit ihr in den letzten 12 Monaten bereits zugesetzt haben. „Ich erkenne diese Person nicht einmal wieder. Ich habe das Gefühl, im letzten Jahr um 10 Jahre gealtert zu sein“, so die Musikerin weiter.

Anfang dieses Jahres gab McRae zu, dass sie Vergleiche mit Britney Spears als „schmeichelhaft und beängstigend“ empfindet. Die Sängerin ist ein großer von Spears – aber sie findet es derzeit unfair, sie mit der Sängerin zu vergleichen, einer der weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen.