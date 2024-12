Musik Taylor Swift: Emotionales Tour-Ende

Taylor Swift - Rogers Centre - Ontario - 14 11 24 - Emma McIntyre - TAS24 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 11:00 Uhr

Taylor Swifts letzte Show der ,The Eras Tour‘ fühlte sich laut Gracie Abrams wie „der letzte Schultag“ an.

Gracie eröffnete für die Sängerin die letzte Etappe der Tour und war bei der letzten Show in Vancouver, Kanada, am 8. Dezember dabei. Sie verriet, dass es hinter der Bühne sehr emotional war, weil alle „weinten“ und sich gegenseitig ihre Tourbücher unterschrieben. Im Gespräch mit dem Magazin ,Nylon‘ erklärte Gracie: „Alle haben den ganzen Tag geweint. Es fühlte sich an wie der letzte Schultag hinter der Bühne. Alle liefen mit ihren [,The Eras Tour‘]-Büchern herum und signierten sich gegenseitig die Bücher. Wir sind alle mit Sharpies [Permanentmarker] herumgelaufen“.

Auch für den Tänzer Kameron Saunders, der zum festen Bestandteil der Tournee gehörte, war es sehr emotional, denn er gab zu, dass er nach der letzten Show nicht aufhören konnte zu weinen. In einem Beitrag auf Instagram schrieb er: „Ich habe seit Sonntag nicht mehr aufgehört zu weinen … und wegen dieser einfachen Tatsache bin ich noch nicht ganz bereit, die richtigen Worte zu finden, um diese ganze Erfahrung und die letzten 2 Jahre meines Lebens in Worte zu fassen, […] Taylor! Mein Mädchen! Du hast die HÖLLE aus diesem Schiff herausgesteuert. So anmutig!! Mit Gelassenheit, Selbstvertrauen, Herz, Leidenschaft, Freundlichkeit, absoluter Tapferkeit und Liebe! Jede SEKUNDE mit dir fühlte ich mich gesehen, geehrt, gefeiert, geschätzt, respektiert … Babe, ich würde dir überall hin folgen, zu jeder Zeit, in jedem Universum, in JEDEM Leben.“ Er fügte hinzu: „Es war die Ehre meines Lebens, mit dir zusammen zu sein.“