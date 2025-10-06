Musik Taylor Swift erklärt die Bedeutung der Lyrics von ‚Actually Romantic‘

Taylor Swift Tampa Bay Buccaneers v Kansas City Chiefs Nov 4 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 11:00 Uhr

Die Popikone gibt die Geheimnisse ihres beliebten Songs preis und stellt damit eine Verbindung zu Charli XCX her.

Taylor Swift hat weitere Hinweise darauf gegeben, dass ihr neuer Song ‚Actually Romantic‘ von Popstar Charli XCX handelt.

Die 35-jährige Sängerin veröffentlichte am Freitag (03. Oktober) ihr neues Album ‚The Life of a Showgirl‘, auf dem sich der Titel befindet, über den Fans seit Tagen spekulieren. Viele vermuten, dass der Song über Charli handelt, die Taylor durch ihren Ehemann, den The 1975-Musiker George Daniel, kennengelernt hatte, als sie selbst mit dessen Bandkollegen Matty Healy zusammen war. In dem begleitenden Albumfilm ‚The Official Release Party of a Showgirl‘ sprach Taylor über die Bedeutung des Songs und sagte: „[Er ist] ein Liebesbrief an jemanden, der dich hasst. Es kann diesen Moment geben, in dem dir klar wird, durch sehr offensichtliche Dinge, die diese Person tut, dass sie unglaublich viel Energie in dich investiert hat. Und je älter ich werde, desto eher denke ich: ‚Oh mein Gott, du hast dir damit so viel Mühe gegeben.'“ Es sei rührend, dass ihre Kritiker so häufig an sie denken, auch wenn es sich um negative Reaktionen handele. Taylor weiter: „In meiner Branche ist Aufmerksamkeit gleich Zuneigung. Und du hast mir eine ganze Menge davon gegeben.“

Zuvor war gemunkelt worden, dass Charli XCX einen Song über Swift geschrieben habe, ‚Sympathy Is a Knife‘, der auf ihrem Hit-Album ‚Brat‘ erschien. Darin singt Charli davon, dass sie hoffe, die besagte Person nicht backstage beim Konzert ihres Freundes zu treffen und dass sie die Daumen drücke, dass das Paar sich bald trenne. In einem Track-by-Track-Kommentar zu ‚The Life of a Showgirl‘ für Amazon Music gab Taylor noch mehr Aufschluss über die Inspiration: „[Es ist] ein Song darüber, dass man merkt, jemand anderes hat eine einseitige, feindselige Beziehung zu dir aufgebaut und du wusstest nichts davon. Plötzlich fangen sie an, zu viel zu tun, und lassen dich wissen, dass du all die Zeit mietfrei in ihrem Kopf gelebt hast und du hattest keine Ahnung.“