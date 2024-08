Stars Taylor Swift: Ihrem Tänzer geht es nach Sturz gut

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 10:00 Uhr

Taylor Swifts Tourtänzer Kam Saunders hat nach einem bösen Sturz auf der Bühne erklärt, dass es ihm gut gehe.

Kam, der während seiner Zeit auf der ‚The Eras Tour‘ zu einem Fanliebling geworden ist, stürzte letzte Woche während einer Show im Londoner Wembley-Stadion und ist froh, dass er den Pop-Superstar nicht mit nach unten gezogen hat, als er während einer Performance von ‚I Can Do It With a Broken Heart‘ umkippte.

In einem Post auf Instagram schrieb er später: „Seht ihr, wie ich die Boss Lady nicht zu Fall gebracht habe, als ich letzte Nacht S*** gegessen habe? Sehr ACHTSAM, sehr ZURÜCKHALTEND.“ Kam bedankte sich bei den Fans der Sängerin für all die netten Kommentare, nachdem sie gesehen hatten, wie er hart auf der Bühne aufschlug. Der Tänzer fügte hinzu: „Ich habe all eure Kommentare gesehen wie ‚Er ist so ein Profi, ist gleich wieder in die Choreografie eingestiegen‘. Mir geht es gut. Versprochen. Nur ein kleiner Ego-Check, der vor 92.000 Menschen passierte! ABER das verdiente einen Lacher. Viel Spaß!“

Kam hat während der Tour mit Taylor seine eigene Legion von Fans gefunden, weil sie ihm während ihrer Performance von ‚We Are Never Ever Getting Back Together‘ ihr Mikrofon zum Ad-lib reichte, und seine lustigen Ergänzungen haben das Publikum in Atem gehalten. Kürzlich sprach er in einem emotionalen Post auf Instagram über seine Liebe zu Taylor und erzählte seinen Followern, dass die Tournee mit ihr die „transformativste“ Ära seines Lebens war. Kam schrieb: „Dich zu treffen und für/mit dir zu tanzen, war die transformativste, lebensveränderndste und wichtigste Erfahrung meines bisherigen Lebens. Dein Herz, deine Hingabe und deine Großzügigkeit kennen keine Grenzen und wir sind alle besser (in vielerlei Hinsicht) durch dich. Dir dabei zuzusehen, wie du einen Rekord nach dem anderen aufstellst und einen Meilenstein nach dem anderen erreichst. Du bist WIRKLICH ein Phänomen. Und ich/wir dürfen ein kleiner Teil dieser Herstory sein. Meine Dankbarkeit ist endlos.“