Stars Taylor Swift: Mit ‚Folklore‘ überstand sie den Lockdown

Taylor Swift - Eras Tour - Anfield Stadium - Liverpool - June 13th 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2024, 16:29 Uhr

Taylor Swift hat den Lockdown überstanden, indem sie ihr Album ‚Folklore‘ aufgenommen hat.

Die ‚Bad Blood‘-Sängerin sagte, sie habe ihr achtes Studioalbum während der Covid-Pandemie aufgenommen und die Konstruktion der fiktiven Charaktere habe ihr geholfen, den Einschränkungen der Selbstisolation zu entkommen und sich wieder mit ihren Fans verbunden zu fühlen.

Taylor sagte den Tausenden von Swifties, die am Donnerstagabend (13 Juni) das Anfield-Stadion in Liverpool für die 100. Show ihrer epischen ‚Eras Tour‘ füllten: „‚Folklore‘ ist ein ganz besonderes Album für mich. Ich habe zwei Tage nach Beginn der Pandemie angefangen, es zu schreiben, und es war für mich wie eine Flucht in eine imaginäre Welt, die ich geschaffen habe. Und ich denke, das haben wir alle getan. Wir alle versuchten herauszufinden, was in der Welt vor sich ging und was in unserem Leben vor sich ging. Wir haben alle versucht, Fluchtmöglichkeiten in Büchern oder Filmen zu finden – oder in Wein!“ Wieder andere hätten Haustiere gekauft. Es sei eine Zeit gewesen, in der alle Wege finden mussten, um den Lockdown durchzustehen. Taylor fügte hinzu: „Ich habe ein Album gemacht, über das wir uns verbinden würden. Ich fühlte mich so weit weg (von euch) – wir mussten Shows wegen der Pandemie absagen und ich habe euch wirklich vermisst, also habe ich angefangen, Musik zu machen. Ich habe Musik gemacht, die ein wenig anders war als das, was ich vorher gemacht habe. Aber es hat einfach richtig Spaß gemacht und ich glaube nicht, dass ich wirklich damit aufhören werde… Ich liebe es, fiktive Charaktere zu erschaffen.“

‚Folklore‘ war eine Überraschungsveröffentlichung, als es am 25. Juli 2020 herauskam. Taylor hatte die Konzerttournee für ihr siebtes Studioalbum ‚Lover‘ im Zuge des Covid-Ausbruchs abgesagt und beschrieb die neue Platte als „eine Sammlung von Songs und Geschichten, die wie ein Bewusstseinsstrom flossen“.