Stars Taylor Swift: Nach ihrer ,The Eras Tour’-Tournee legt sie ein Jahr Pause ein

Taylor Swift - Rogers Centre - Ontario - 14 11 24 - Emma McIntyre - TAS24 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 14:00 Uhr

Die Musikerin soll Berichten zufolge planen, nach ihrer Tournee ein Jahr lang Pause zu machen.

Taylor Swift soll Berichten zufolge planen, nach ihrer ,The Eras Tour’-Tournee ein Jahr lang Pause zu machen.

Die Popsängerin ist seit März 2023 unterwegs und wird ihre epische Tournee am 8. Dezember in Vancouver in Kanada beenden.

Taylor wird sich Berichten zufolge eine längere Pause gönnen, damit sie sich aufs Entspannen und auf gemeinsame Zeit mit ihrem Partner Travis Kelce konzentrieren kann. Ein Insider enthüllte in einem Gespräch mit ,Us Weekly‘: „Sie hat ihrem Team gesagt, dass es ihr ein Jahr Zeit geben soll.“ Und ein weiterer Insider erklärte über Swifts Pläne für die nächsten Monate: „Taylor plant, eine Weile zu Hause zu bleiben und einen Winterschlaf zu halten. Sie [Taylor und Travis] wollen als Paar ‚normale Dinge‘ machen … Taylor ist erschöpft. Sie freut sich auf etwas Entspannung und auf eine Auszeit …“ Der erste Insider fügte hinzu, dass die Sängerin plane, ein ruhiges Weihnachtsfest mit ihrer Familie zu verbringen und erst 2025 über die Aufnahmen eines weiteren Albums nachzudenken. Der Insider fügte hinzu, dass der Star zwar erneut auf Tournee gehen will, dies aber noch eine Weile dauern würde. Die ,Anti-Hero‘-Künstlerin wird beeindruckende 149 Konzerte auf insgesamt fünf Kontinenten gespielt haben, wenn ihre Tournee in Vancouver endet.