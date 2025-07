Stars Travis Kelce dokumentiert seine ‚Abenteuer‘ mit Taylor Swift

Taylor Swift And Travis Kelce - SoHo - New York - 11 10 24 - TheStewartOfNY - GC Images - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2025, 18:00 Uhr

Der Profisportler hat eine Ausnahme gemacht und einige Schnappschüsse mit der Sängerin gepostet.

Travis Kelce hat einen seltenen Einblick in seine Beziehung mit Taylor Swift gegeben und auf Instagram Fotos ihrer gemeinsamen Zeit geteilt.

Die 35-jährige Popsängerin gönnt sich seit dem Ende ihrer erfolgreichen ‚Eras Tour‘ im Dezember eine wohlverdiente Auszeit. Auch Travis, der im Februar noch im Super Bowl mit den Kansas City Chiefs spielte, hat sich in den vergangenen Monaten aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

In seinem neuen Instagram-Post schrieb Travis: „Hatte ein paar Abenteuer in der Off-Season, hab’s [100] gehalten.“ Auf den Fotos sind Taylor und er in verschiedenen Situationen zu sehen: In einem Bild tragen sie komplett weiße Outfits und passende Baseballkappen. Auf Travis‘ Cap steht „Captain“, auf Taylors „First Mate“ (Erster Maat). Ein weiteres Foto zeigt das Paar im Schnee, offenbar im Winterurlaub in Montana, wo sie mit Freunden Schlittschuhlaufen waren. Ein anderes Bild zeigt die beiden schick gekleidet bei einem Date in einer Bar. Auch Freunde und Familienmitglieder wie Erin Andrews und Este Haim sind auf den Fotos zu sehen.

Ein Insider verriet kürzlich, dass das Paar sich bewusst eine Auszeit gegönnt hat: „Sie sind total im Urlaubsmodus.“ Die beiden lernten WNBA-Star Caitlin Clark (23) kennen, als Taylor und Caitlin gemeinsam in einer privaten Suite ein Chiefs-Playoffspiel im Januar verfolgten. Caitlin sagte gegenüber ‚USA Today‘: „Ich hoffe, sie unterstützen mich in dieser Saison. Aber ich glaube, sie genießen gerade eine schöne Pause außerhalb des Rampenlichts – und das haben sie sich verdient.“