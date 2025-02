Stars Taylor Swift poliert Footballwissen auf

07.02.2025

Taylor Swift hat in den letzten Monaten „so oft wie möglich Football geschaut“, um ihr Wissen über das Spiel zu erweitern.

Die ‚Blank Space‘-Hitmacherin ist seit Sommer 2023 mit Travis Kelce, dem Tight End der Kansas City Chiefs, zusammen und deswegen regelmäßig bei seinen Spielen zu Gast. Doch der Vater des NFL-Stars, Ed Kelce, gab zu, dass Taylor zu Beginn ihrer Romanze „nicht viel“ über den Sport wusste. Mittlerweile ist er allerdings beeindruckt davon, wie viel Zeit und Mühe sie investiert hat, um ihr Verständnis für Football zu verbessern.

In der ‚Today Show‘ in Australien sagte Ed Kelce jetzt über die berühmte Freundin seines Sohnes: „Sie lernt jetzt viel mehr über Football. Sie schaut viel Football mit ihrem Vater. Sie schaut immer dann Football, wenn sie kann.“ Er erinnert sich auch an eine Gelegenheit bei einem Spiel der Chiefs, als das Team seines Sohnes ein Field Goal erzielen musste – und Taylor Swift wusste ganz genau, worum es ging und was auf dem Spielfeld geschah. „Ich saß da und dachte: ‚Ich hasse Field Goals.‘ Und Taylor kommt zurück und sagt: ‚Ich nehme die Punkte.‘ Und ich dachte: ‚Schau dich an… vor einem Jahr wusstest du nicht, was ein Field Goal von einem Extra Point unterscheidet, und jetzt redest du hier über Football.'“

Nachdem Taylors ‚Eras‘-Tour im Dezember nach 21 Monaten endete und Travis‘ Saison zu Ende ging, prognostizierte Ed, dass das Paar nun endlich wieder etwas Zeit für sich habe. Nach dem Super Bowl, der am Sonntag (9. Februar) stattfinden wird, werden sich Taylor und Travis wohl eine Auszeit gönnen. „Ich denke, nachdem wir den Super Bowl hinter uns haben, wird es eine sehr gute Zeit für die beiden“, so Ed Kelce: „Ohne die NFL-Saison, ohne die Eras-Tour. Nur sie beide allein, sich wirklich mehr miteinander verbinden. Ich denke, das kann nur eine gute Sache sein.“ Auf die immer wieder spekulierte Verlobung ging er allerdings nicht ein. Das scheint weiterhin ein Geheimnis zwischen Taylor und Travis zu bleiben.