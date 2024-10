Stars Taylor Swift: Sie arbeitet die ‚Eras‘-Tour in neuem Buch auf

Bang Showbiz | 16.10.2024, 10:00 Uhr

Taylor Swift wird in einem neuen Buch über die ‚Eras‘-Tour „reflektieren“.

Die 34-jährige Pop-Ikone steht kurz davor, die letzte Etappe ihrer Welttournee zu beginnen, die seit März 2023 rund um den Globus läuft. Sie kündigte am Dienstag (15. Oktober) in den sozialen Medien einen brandneuen Wälzer mit „noch nie gesehenen“ Fotos von der Show an und wies darauf hin, dass auch eine Sonderausgabe von ‚The Tortured Poets Department‘ in den Handel kommen wird.

Taylor schrieb auf Instagram: „Wir werden diese Woche die letzte Etappe der ‚Eras Tour‘ starten, was schwer zu begreifen ist. Diese Tour war die wundersamste Erfahrung und ich wusste, dass ich auf besondere Weise die Erinnerungen behalten wollte, die wir zusammen erlebt haben. Nun, eigentlich auf zwei Arten. Ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass das ‚Official Eras Tour Book‘, gefüllt mit meinen eigenen persönlichen Reflexionen, noch nie zuvor gesehenen Fotos hinter den Kulissen, all den magischen Erinnerungen, die ihr jeden einzelnen Abend mitgebracht habt, UND ‚The Tortured Poets Department: The Anthology‘ auf Vinyl und CD ab dem 29. November zum ersten Mal nur bei @Target erhältlich sein wird.“

Das Buch wird mit 500 neuen Bildern vervollständigt und die ‚Anti-Hero‘-Sängerin schloss ihren Beitrag mit der Information, dass das Produkt zwar derzeit nur im US-Store Target erhältlich sein wird, weitere Informationen zu einer internationalen Veröffentlichung jedoch in Kürze folgen werden. Es wird erwartet, dass Taylors globaler Ausflug als die umsatzstärkste Konzerttournee aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Sie soll mit 149 Shows rund 2 Milliarden Dollar eingespielt haben. Als sie sich im Sommer dem Ende des europäischen Teils der Tour näherte, reflektierte Taylor, dass die Show ihr „so viele Premieren“ gebracht habe. Sie schrieb auf Instagram: „Die ‚Eras Tour‘ hat so viele Premieren mit sich gebracht. Zum Beispiel war ich noch nie in der Schweiz. Dieser Ort ist atemberaubend schön und ich habe es geliebt, für diese zwei wunderbaren Publikums in Zürich zu spielen. Ziemlich verrückt, wenn man bedenkt, dass wir nur noch sieben Städte auf dem europäischen Teil der Tour haben. Als nächstes kommt eine Stadt, auf die ich mich schon so lange gefreut habe: Mailand!“