Stars Teri Hatcher: Sie verrät ihre Pläne für ihren 60. Geburtstag

Bang Showbiz | 21.11.2024, 16:00 Uhr

Teri Hatcher erzählte, dass sie „normalerweise nichts“ an ihrem Geburtstag unternimmt.

Die ehemalige ,Desperate Housewives‘-Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Jon Tenney die 27-jährige Tochter Emerson großzieht, wird am 8. Dezember ihren 60. Geburtstag feiern und erklärte, dass sie das Ereignis normalerweise vorüberziehen lässt, wobei es ihr dieses Mal aber „bewusst“ geworden sei.

Hatcher verriet in einem Interview gegenüber ,UsWeekly‘: „Normalerweise mache ich nichts. Genau, es ist mir einfach zu viel. Aber an diesem Geburtstag wollte ich ihn wirklich so würdigen, wie ich es will, also wurde meine Tochter dieses Jahr 27 und ich sagte zu ihr: ‚Das fühlt sich wie ein echtes Alter an. Das ist ein echtes Alter, 27.’ Und auf eine komische Art und Weise finde ich, dass auch 60 ein echtes Alter ist. Und mir wird bewusst, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe – mit dieser Kern [Gruppe] –, es bis zum Ende schaffen.“ Teri sagte, dass es dieses Mal Pläne für sie gibt, den Anlass auf eine „echt besondere Weise“ mit ihren engsten Freunden zu feiern. Der Star betonte, dass sie den großen Tag „nicht ignorieren“ würde: „Ich habe eine Gruppe von 20 Leuten, mit denen wir alle auf eine echt besondere Weise feiern werden. Ich fühle mich einfach geehrt, dass meine Freunde so viel machen, um mit mir zu feiern. Ich werde es dieses Jahr definitiv nicht ignorieren.“